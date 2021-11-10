Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 271 случай заболевания и 17 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 271 случай коронавируса, 263 человека выздоровели, 17 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 62 755 жителей региона, 54 573 человека вылечились, 3630 умерли.

В России за сутки зафиксировали 1239 летальных исходов. Это новый антирекорд по смертности.