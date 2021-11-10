В Тульской области установили памятник булочке «Венёвке»

Фото: МО Веневский район.

Создана скульптура в мастерской в городе Сердобске Пензенской области.

В Венёве установлен памятник булочке «Венёвке». Арт-объект появился на перекрестке улиц Володарского и Бундурина рядом с хлебным магазином, где можно приобрести гастрономический бренд.

Памятник сделан из стеклопластика, покрыт глазурью и обсыпкой. Как сообщает администрация МО Веневский район, булочка установлена на постамент из стеклофибробетона. Высота арт-объекта составляет 2,5 метра.

Создана скульптура в мастерской в городе Сердобске Пензенской области.

Напомним, идея создания памятника принадлежит краеведу Денису Махелю. Воплотил это в жизнь скульптор Владимир Трулов, который сделал знаменитый бронзовый «Тульский пряник».



В ближайшее время планируется торжественное открытие арт-объекта.