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В Тульской области установили памятник булочке «Венёвке»
Фото: МО Веневский район.

В Тульской области установили памятник булочке «Венёвке»

Создана скульптура в мастерской в городе Сердобске Пензенской области.

В Венёве установлен памятник булочке «Венёвке». Арт-объект появился на перекрестке улиц Володарского и Бундурина рядом с хлебным магазином, где можно приобрести гастрономический бренд.

Памятник сделан из стеклопластика, покрыт глазурью и обсыпкой. Как сообщает администрация МО Веневский район, булочка установлена на постамент из стеклофибробетона. Высота арт-объекта составляет 2,5 метра.

Создана скульптура в мастерской в городе Сердобске Пензенской области.

Напомним, идея создания памятника принадлежит краеведу Денису Махелю. Воплотил это в жизнь скульптор Владимир Трулов, который сделал знаменитый бронзовый «Тульский пряник».

В ближайшее время планируется торжественное открытие арт-объекта.

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