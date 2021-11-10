В Тульской области установили памятник булочке «Венёвке»
Создана скульптура в мастерской в городе Сердобске Пензенской области.
В Венёве установлен памятник булочке «Венёвке». Арт-объект появился на перекрестке улиц Володарского и Бундурина рядом с хлебным магазином, где можно приобрести гастрономический бренд.
Памятник сделан из стеклопластика, покрыт глазурью и обсыпкой. Как сообщает
Создана скульптура в мастерской в городе Сердобске Пензенской области.
Напомним, идея создания памятника принадлежит краеведу Денису Махелю. Воплотил это в жизнь скульптор Владимир Трулов, который сделал знаменитый бронзовый «Тульский пряник».
В ближайшее время планируется торжественное открытие арт-объекта.