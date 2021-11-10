Алексей Степин про работу тульских аграриев: год был непростой, а урожаи – хорошие!

Агропромышленный комплекс Тульской области включает 1000 сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, около 180 000 личных подсобных хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В период пандемии аграрии не останавливали свою работу ни на один день.

- Год был непростой еще и по погодным условиям, лето выдалось засушливым, в ряде районов более 60 дней подряд не было осадков, но несмотря на это был собран очень достойный урожай, — сказал Алексей Степин.

По словам министра, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2021 году в хозяйствах всех категорий составила более 935 тысяч га. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году.

На данный момент собрано более 2,2 млн тонн зерна, более 152 тысяч тонн рапса и более 470 тысяч тонн картофеля. По производству рапса и картофеля регион занимает ведущие позиции в стране. Под урожай 2022 года посеяно более 301 тысячи гектаров озимых зерновых культур.

В отрасли животноводства также улучшить показатели прошлого года. За 9 месяцев этого года в хозяйствах всех категорий произведено:

Область входит в список лидеров в России по среднему надою молока от одной коровы в сутки. Нынешний показатель — 20,8 кг молока в расчете на одну корову.

В настоящее время в АПК Тульской области реализуются инвестиционные проекты:

— Из наиболее крупных проектов отмечу проект компании «Черкизово» по созданию в Ефремовском районе крупного животноводческого кластера, проект компании «Кубаньмасло» по строительству маслозавода и проект компании «Авиаген» по строительству птицеводческой фермы, проект КФК «Жак» — завод по переработке картофеля в Веневе, — пояснил министр.

По поручению губернатора Алексея Дюмина область активно использует возможности федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Получено финансирование в объеме более 845 млн рублей.

В рамках программы ведется борьба с борщевиком Сосновского на территории почти в 1,7 тысяч гектаров; газификация порядка 300 домовладений; реконструкция двух дорог протяженностью 12,2 км в Тепло-Огаревском и Богородицком районах; благоустройство 21 сельского населенного пункта в Ефремове, Веневском, Воловском, Дубенском, Узловском районах; начато строительство Дедиловского Дома культуры.

По инициативе Алексея Дюмина простимулировано развитие социальной инфраструктуры на селе. В августе 2020 года на совещании с аграриями глава региона принял решение предоставить сельхозпредприятиям гранты в размере 1 млн рублей на реализацию социальных проектов в муниципалитетах, где они работают.

В числе предприятий, получивших такой грант — крестьянско-фермерское хозяйство «ЖАК». Оно построило в селе Холтобино (Новомосковск) спортивный комплекс. На площади 9 тысяч кв. м обустроены футбольное и волейбольное поля, хоккейная коробка, спортивная площадка и зона отдыха. Кроме того, при поддержке предприятия в Холтобино проведена реконструкция ФАПа и отремонтирован Дом культуры.

В этом году с использованием гранта свои проекты реализовали еще два предприятия: ООО «Богородицкий альянс» и ПХ «Лазаревское». В селе Бахметьево Богородицкого района благоустроены сквер и набережная, а в селе Лазарево Щекинского района — детская и спортивная площадки.

В 2021 году на поддержку аграриев региона направлено порядка 1,9 млрд рублей. Сохранены повышенные ставки на производство и реализацию молока, субсидии производителям картофеля. При этом объем финансирования вырос с 42 до 50 млн рублей и увеличены ставки субсидирования. В этом году предусмотрена новая мера поддержки на производство зерновых культур, она должна нивелировать потери аграриев от введения пошлин на экспорт зерна.

17 тульских предприятий принимают участие в национальном конкурсе «Вкусы России — 2021». Поданы заявки по 14 региональным брендам: это тульский пряник, тульский зефир, тульское печенье, белевский зефир, белевская смоква, белевский мармелад, хрустящие кусочки белевской пастилы, белевский пряник, тульские сыры, новомосковские сыры, дворяниновские сыры, мясные деликатесы из Тулы, лазаревские деликатесы, тульский березовый квас. Напомним, что в прошлом году 1-е место в конкурсе заняла белевская пастила. Это помогло увеличить ее экспорт: объемы поставок пастилы за границу в этом году превысили 40 тонн.