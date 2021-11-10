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Жителя Каменского района будут судить за убийство друга

Жителя Каменского района будут судить за убийство друга

Конфликт между мужчинами произошел во время совместной пьянки.

Ефремовские следователи завершили расследование уголовного дела по убийству в селе Архангельское Каменского района. 42-летнему местному жителю вменяют ч.1 ст. 105 УК РФ.
 
По версии следствия, преступление было совершено 27 сентября этого года. Обвиняемый выпивал со своим 55-летним знакомым, с которым незадолго до этого ремонтировал автомобиль. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту не менее трех ударов ножом в грудную клетку.
 
«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершенному преступлению. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
В настоящее время обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено прокурором Каменского района Тульской области. Материалы направлены в Ефремовский районный суд для рассмотрения по существу.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:32 +1
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