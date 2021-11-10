Жителя Каменского района будут судить за убийство друга

Конфликт между мужчинами произошел во время совместной пьянки.

Ефремовские следователи завершили расследование уголовного дела по убийству в селе Архангельское Каменского района. 42-летнему местному жителю вменяют ч.1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, преступление было совершено 27 сентября этого года. Обвиняемый выпивал со своим 55-летним знакомым, с которым незадолго до этого ремонтировал автомобиль. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту не менее трех ударов ножом в грудную клетку.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершенному преступлению. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В настоящее время обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено прокурором Каменского района Тульской области. Материалы направлены в Ефремовский районный суд для рассмотрения по существу.