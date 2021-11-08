За неделю в Тульской области скончались 120 пациентов с ковидом

Их возраст – от 39 до 97 лет.

По данным регионального оперативного штаба, со 2 по 8 ноября в Тульской области коронавирусом заболели 1869 человек. Ковид подтвержден у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 62 215 случаев заболевания.

1859 туляков выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 54 041 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 120 пациентов в возрасте от 39 до 97 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 3596 человек.