За неделю в Тульской области скончались 120 пациентов с ковидом
Их возраст – от 39 до 97 лет.
По данным регионального оперативного штаба, со 2 по 8 ноября в Тульской области коронавирусом заболели 1869 человек. Ковид подтвержден у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 62 215 случаев заболевания.
1859 туляков выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 54 041 человек.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 120 пациентов в возрасте от 39 до 97 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 3596 человек.
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