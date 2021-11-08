В Туле женщина украла в гипермаркете гигиенические средства и антифриз

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Подозреваемой 38 лет и она во всем созналась.

В минувшие выходные в тульскую полицию обратился сотрудник гипермаркета, который находится на ул. Сойфера. Он заявил, что из торгового зала украли средства личной гигиены и антифриз.

«В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личность похитительницы. Ей оказалась нигде не работающая 38-летняя жительница Ясногорска. Злоумышленница призналась в содеянном», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время по факту случившегося в отделе полиции «Советский» проводится процессуальная проверка.