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В Туле женщина украла в гипермаркете гигиенические средства и антифриз
Изображение Peggy cci с сайта Pixabay

В Туле женщина украла в гипермаркете гигиенические средства и антифриз

Подозреваемой 38 лет и она во всем созналась.

В минувшие выходные в тульскую полицию обратился сотрудник гипермаркета, который находится на ул. Сойфера. Он заявил, что из торгового зала украли средства личной гигиены и антифриз.
 
«В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личность похитительницы. Ей оказалась нигде не работающая 38-летняя жительница Ясногорска. Злоумышленница призналась в содеянном», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время по факту случившегося в отделе полиции «Советский» проводится процессуальная проверка.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:50 +2
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