Тульский ТЮЗ отмечает 90-летие

8 ноября 1931 года был дан первый спектакль Тульского инструктивно-педагогического театра — «Путь далекий» по пьесе Н. Шестакова. Эту дату принято считать днем основания Тульского ТЮЗа.

В то время театр не имел своей сцены, и в 1936 году пионеры обратились к наркому Орджоникидзе с просьбой передать ТЮЗу здание бывшего Народного дома на улице Коминтерна. Народный дом принадлежал оборонному ведомству, и окончательное решение о передаче принял нарком обороны Ворошилов.

По ту сторону кулис: как живет тульский ТЮЗ

В октябре 1941-го ТЮЗ, как и другие тульские учреждения культуры, был ликвидирован. Немцы наступали — имущество отправили в эвакуацию, труппу распустили. А в здании на Коминтерна разместился эвакопункт. Зрительный зал превратили в общую казарму.

В феврале 1942 года было решено возобновить работу театра. Иван Барсов, Гирсон Гольтвегер, Александра Пильх, Мария Власова, Николай Горюнов, Галина Лукьянова, Зинаида Леонтьева — эти актеры работали в войну, составили славу послевоенного ТЮЗа. В 1947 году они первыми в СССР сыграли «Молодую гвардию» по роману Фадеева.

В середине 1950-х театр стал первым местом работы начинающего актера Вячеслава Невинного. В 1981-м — в год 50-летия тульского ТЮЗа — народный артист РСФСР Невинный писал:

- Приветствую и поздравляю первую свою профессиональную сцену со знаменательной датой. Всегда с благодарностью вспоминаю своих старших товарищей. Желаю любимому ТЮЗу творческого продолжения жизни на долгие годы.

Сегодня на сцену детского театра выходят заслуженные артистки России Валентина Силко и Ольга Исайкина. Они служат в тульском ТЮЗе уже более 40 лет и знают как никто справедливость слов: «Для детей надо играть как для взрослых, только лучше».

Из-за сложной эпидемиологической обстановки торжества по случаю 90-летия перенесли на конец сезона 2021–2022. Пока же в театре работают над новогодней сказкой «Двенадцать месяцев». Это будет третья по счету премьера нынешнего сезона. В сентябре и октябре зрители увидели новые постановки «Под созвездием Большой Медведицы» и «Маугли».

Театр продолжает давать выездные спектакли и работать в онлайн-формате — проводить трансляции архивных спектаклей и читки пьес в прямом эфире.