В Тульской области на нарушителей масочного режима за неделю составили 796 протоколов

Сотрудники полиции продолжают контроль за соблюдением на территории региона мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Только за первые 7 дней ноября за отсутствие средств индивидуальной защиты составлены 796 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Из них:

511 на объектах розничной торговли.

125 на остановочных павильонах.

107 в зданиях и иных объектах.

47 в общественном транспорте.

4 в медицинских организациях.

Кроме того, сотрудники полиции в Тульской области проводят профилактические мероприятия по информированию граждан о необходимости соблюдения ограничительных мер, введенных на территории региона Указом губернатора. Полицейские напоминают жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

«Особое внимание уделено соблюдению требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции уделяется районам региона. Так, только за 7 ноября сотрудниками полиции Заокского и Ясногорского района было выявлено 26 фактов нарушений коронавирусных ограничений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.