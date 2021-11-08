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В Тульской области на нарушителей масочного режима за неделю составили 796 протоколов

В Тульской области на нарушителей масочного режима за неделю составили 796 протоколов

Основную часть нарушений выявили на объектах розничной торговли.

Сотрудники полиции продолжают контроль за соблюдением на территории региона мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Только за первые 7 дней ноября за отсутствие средств индивидуальной защиты составлены 796 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Из них:
 
  • 511 на объектах розничной торговли.
  • 125 на остановочных павильонах.
  • 107 в зданиях и иных объектах.
  • 47 в общественном транспорте.
  • 4 в медицинских организациях.
Кроме того, сотрудники полиции в Тульской области проводят профилактические мероприятия по информированию граждан о необходимости соблюдения ограничительных мер, введенных на территории региона Указом губернатора. Полицейские напоминают жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
 
«Особое внимание уделено соблюдению требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции уделяется районам региона. Так, только за 7 ноября сотрудниками полиции Заокского и Ясногорского района было выявлено 26 фактов нарушений коронавирусных ограничений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Сюжет: Коронавирус
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