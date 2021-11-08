В Тульской области стартовал месячник ко Дню матери

В рамках месячника в формате онлайн пройдут акции, конкурсы, встречи с родителями, лекции по вопросам здорового образа жизни, консультации по возрастной психологии, воспитанию несовершеннолетних, имущественным правам, улучшению жилищных условий. В очном режиме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора планируются благотворительные акции и областной конкурс «Супермама».



Месячник завершится награждением девяти многодетных (приемных) матерей Почетным знаком Тульской области «Материнская слава».



С планом мероприятий месячника можно ознакомиться по ссылке.