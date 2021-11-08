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В Тульской области стартовал месячник ко Дню матери

В Тульской области стартовал месячник ко Дню матери

Он начался 8 ноября.

В рамках месячника в формате онлайн пройдут акции, конкурсы, встречи с родителями, лекции по вопросам здорового образа жизни, консультации по возрастной психологии, воспитанию несовершеннолетних, имущественным правам, улучшению жилищных условий. В очном режиме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора планируются благотворительные акции и областной конкурс «Супермама».

Месячник завершится награждением девяти многодетных (приемных) матерей Почетным знаком Тульской области «Материнская слава».

С планом мероприятий месячника можно ознакомиться по ссылке.

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