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Тульская Госавтоинспекция рекомендовала водителям «переобуться»
Фото из архива Myslo.

Тульская Госавтоинспекция рекомендовала водителям «переобуться»

Также автовладельцам необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения.

Госавтоинспекция Тульской области рекомендует водителям начать подготовку к зимнему сезону. Прежде всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.
 
Автовладельцам также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период нужно быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.
 
Шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели транспортного средства.
 
ГИБДД отмечает, что своевременная смена резины позволит водителю уверенно справиться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. 
 
Напомним, согласно прогнозам синоптиков, снег в Центральной России выпадет уже на этой неделе. 
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