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Сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации: оперштаб заявил об ошибке

Сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации: оперштаб заявил об ошибке

Новые сроки появились в личном кабинете на «Госуслугах» сегодня, 8 ноября.

После обновления ПО на «Госуслугах» и вступления новых правил о единой форме сертификата сегодня, 8 ноября, изменился срок действия QR-кодов. Но это временно. В оперштабе заявили, что обнуление QR-кодов вызвано сбоем программы.

И заверили, что на портале Госуслуг в течение дня обязуются восстановить прежние сроки действия сертификата.

Напомним, новый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни россияне могут получить с понедельника. Документ доступен на двух языках — русском и английском, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации „Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией“. Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года», — говорится в документе.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. При этом сведения после введения первого компонента препарата отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и на портале госуслуг.

Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

При желании граждане могут получить новый сертификат на бумажном носителе, однако для этого следует самостоятельно обратиться в МФЦ. Проживающим в сельской местности или на отдаленных территориях документ должны предоставить исполнительные власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.

Новый сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информацию о перенесенном ковиде.

Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода.

«В случае появления обновленных данных о профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции и (или) перенесенном заболевании <…>, сертификат переоформляется с сохранением ранее внесенных в него сведений», — говорится в порядке введения сертификата, утвержденном Минздравом.

Сюжет: Коронавирус
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