Фото из архива Myslo.
В Тульской области – новый суточный максимум заболеваемости ковидом
У нас снова антирекорд.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 272 случая коронавируса, столько же человек выздоровели, 15 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 61 945 жителей региона, 53 771 вылечился, 3580 умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах следующая:
сегодня, в 11:50, 14 543 -2
вчера, в 14:20, 515 6668 -76
вчера, в 12:43, 39 1980 -1
вчера, в 12:40, 64 2804 -16
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