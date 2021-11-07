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В Тульской области – новый суточный максимум заболеваемости ковидом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области – новый суточный максимум заболеваемости ковидом

У нас снова антирекорд.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 272 случая коронавируса, столько же человек выздоровели, 15 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 61 945 жителей региона, 53 771 вылечился, 3580 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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