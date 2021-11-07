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Серьезный пожар на Одоевском шоссе в Туле: погиб мужчина, двое пострадали
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезный пожар на Одоевском шоссе в Туле: погиб мужчина, двое пострадали

Пожарные спасли трех человек, среди которых – ребенок.

6 ноября в Туле в одном из домов на Одоевском шоссе произошел пожар. Сообщение о происшествии на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 23.42.

На месте работали шесть единиц техники. Открытое горение было ликвидировано в 00.10.

Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено три человека, из них — один несовершеннолетний, 15-летний парень.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, было эвакуировано 10 человек, среди которых 8-летняя девочка.

В результате пожара погиб 50-летний мужчина. Двое пострадали.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 21 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:18 +1
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