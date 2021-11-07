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В каких пунктах вакцинации Тулы можно привиться от ковида без предварительной записи: список
Фото из архива Myslo.

В каких пунктах вакцинации Тулы можно привиться от ковида без предварительной записи: список

Во всех пунктах вакцинации можно одновременно сделать прививку от гриппа и коронавируса.

Самый крупный в Тульской области центр вакцинации в Городском концертном зале (Советская, 2) работает с 10.00 до 19.00. Здесь одновременно работают три медицинские бригады.

Пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» работает с 10.00 до 19.00. Для желающих пройти вакцинацию организован отдельный вход со стороны площади Ленина. Для визита лучше выбрать вторую половину дня.

По вопросам получения QR-кода в пунктах вакцинации «Гостином дворе» и Городском концертном зале обращаться по телефону 8−952−016−44−96.

Пункт вакцинации в ТЦ «Спар» (пр-т Ленина, 122) работает с 11.00 до 17.00.

Мобильный пункт вакцинации возле торгового центра «Макси» будет работать с 10.00 до 19.00.

Мобильный пункт вакцинации возле торгового центра «Глобус» будет работать с 13.00 до 20.00.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, во всех пунктах вакцинации можно одновременно сделать прививку от гриппа и коронавируса (вакциной «Спутник V» или «Спутник Лайт» — тем, кто пришел ревакцинироваться или привиться спустя 6 месяцев после болезни).

Сюжет: Коронавирус
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