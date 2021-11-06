Квартиры, авто и смартфоны: в Туле среди вакцинированных разыграют ценные призы
Викторина проводится с целью профилактики коронавирусной инфекции и популяризации иммунизации зарегистрированными в РФ вакцинами.
В викторине могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Тульской области, которые прошли вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19 и имеют действующий сертификат о вакцинации на момент проведения розыгрыша призов в Викторине
Викторина стартовала 1 ноября, первый этап розыгрыша - 15 ноября.
Призовой фонд: бытовая техника, электроника и смартфоны, легковые
автомобили, однокомнатные квартиры в Туле.
Организатором викторины выступила Общественная палата Тульской области. Поучаствовать можно ЗДЕСЬ.
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