Квартиры, авто и смартфоны: в Туле среди вакцинированных разыграют ценные призы

В викторине могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Тульской области, которые прошли вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19 и имеют действующий сертификат о вакцинации на момент проведения розыгрыша призов в Викторине

Викторина стартовала 1 ноября, первый этап розыгрыша - 15 ноября.

Призовой фонд: бытовая техника, электроника и смартфоны, легковые

автомобили, однокомнатные квартиры в Туле.