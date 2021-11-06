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Статистика по Тульской области: 269 новых случаев коронавируса, 18 человек умерло

Статистика по Тульской области: 269 новых случаев коронавируса, 18 человек умерло

Данные оперативного федерального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного федерального штаба по коронавирусу, в Тульской области - 269 новых случаев заболевания ковидом. Ровно столько же - 269 человек - выздоровело. 18 человек умерло. 

Всего в Тульской области с начала пандемии выявлено 61 673 случая, 53 499 человек выздоровело, 3 565 умерло. 

За последние сутки в России выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 

Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 29 201 человек. 

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