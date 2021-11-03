Официально: в Тульской области не будут продлевать нерабочие дни
Об этом заявили на оперативном совещании у губернатора.
В Тульской области не будут продлевать режим нерабочих дней. Об этом стало известно на совещании оперштаба.
Отметим, что аналогичное решение принято и в Москве, а также в Подмосковье. В Курской и Челябинской областях продлили нерабочие дни до 12 ноября, в Томской — до 15 ноября.
сегодня, в 15:23, 21 513 0
сегодня, в 15:17, 53 601 -4
сегодня, в 15:02, 15 415 -1
сегодня, в 14:53, 36 1488 -7
Другие статьи по темам
Место
Прочее