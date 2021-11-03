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Официально: в Тульской области не будут продлевать нерабочие дни

Официально: в Тульской области не будут продлевать нерабочие дни

Об этом заявили на оперативном совещании у губернатора.

В Тульской области не будут продлевать режим нерабочих дней. Об этом стало известно на совещании оперштаба.

Отметим, что аналогичное решение принято и в Москве, а также в Подмосковье. В Курской и Челябинской областях продлили нерабочие дни до 12 ноября, в Томской — до 15 ноября.

 

Сюжет: Коронавирус
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