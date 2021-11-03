В Туле обустроят Мятный сквер

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Он появится в Центральном переулке.

3 ноября в администрации Тулы прошло совещание по вопросам благоустройства молодежного пространства, расположенного в Центральном переулке.

Концепция по благоустройству Мятного сквера подготовлена, ведется разработка проектно-сметной документации. В середине ноября эту работу планируют завершить.

В рамках проекта благоустройства в Мятном сквере предусмотрены зона для отдыха, неформального общения, летнее кафе с туалетом, событийная зона со сценой, установка раздвижных конструкций для чтения и т. д.

Обновленный Мятный сквер должен объединить в единое молодежное пространство центр «Родина». После благоустройства сквер планируют наполнять событийными мероприятиями, которые будут интересны тульской молодежи.