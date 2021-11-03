В Тульской области некоммерческие организации получили гранты более чем на миллион рублей

Их потратят на формирование доступной среды.

Правительство области подписало с представителями региональных СОНКО договоры на грантовые проекты по сохранению и модернизации рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этим проектам планируется трудоустроить 42 человека.

Победителями стали:



- Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень» (занимается обучением и трудоустройством инвалидов в сфере бытового обслуживания);

- Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых (оказывает поддержку в реабилитации людей с ограничениями по зрению, организации спортивных занятий и культурных мероприятий);

- Ресурсно-методический центр «Мир, доступный для всех» (занимается созданием технических средств для организации доступной среды);

- Всероссийское общество глухих.

НКО должны реализовать свои проекты до марта 2022 года. Размер полученных грантов – 1,3 млн рублей.