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Алексей Дюмин: «Я сделал ревакцинацию, к чему и призываю всех жителей!»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин: «Я сделал ревакцинацию, к чему и призываю всех жителей!»

Губернатор обратился к тулякам.

На совещании регионального оперштаба губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что прошел ревакцинацию.

— Час назад я сделал ревакцинацию, к чему и призываю всех жителей! — обратился глава региона к тулякам.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков отметил, что только вакцинация позволит снизить госпитализацию и смертность.

В данный момент первым компонентом вакцинировано 656 481 жителей, вторым — 610 461.

Сюжет: Коронавирус
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