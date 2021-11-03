Алексей Дюмин: «Я сделал ревакцинацию, к чему и призываю всех жителей!»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На совещании регионального оперштаба губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что прошел ревакцинацию.

— Час назад я сделал ревакцинацию, к чему и призываю всех жителей! — обратился глава региона к тулякам.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков отметил, что только вакцинация позволит снизить госпитализацию и смертность.

В данный момент первым компонентом вакцинировано 656 481 жителей, вторым — 610 461.