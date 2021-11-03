В Тульской области невакцинированным пенсионерам порекомендовали уйти на самоизоляцию

Фото: архив Myslo.

С такой инициативой выступил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков.

Чиновник отметил, что в настоящий момент 70% пациентов в ковидных госпиталях — это пациенты старше 60 лет. В связи с этим Марков предложил перейти в режим самоизоляции невакцинированным пожилым людям. И разрешить им передвигаться по территории области только по QR-кодам — тем самым мотивируя их вакцинироваться.