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Торговые центры в Тульской области откроются, но у посетителей спросят QR-коды

Торговые центры в Тульской области откроются, но у посетителей спросят QR-коды

С таким заявлением сегодня выступил руководитель Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

Правительство Тульской области приняло решение не продлевать нерабочие дни с 8 ноября. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Алексей Дюмин.

Одновременно принято решение расширить практику применения QR-кодов.

– Абсолютная правда в том, что QR-коды – это технология, которая позволяет контролировать ситуацию с распространением коронавируса и поощрять людей, которые берегут себя и окружающих. Предлагаю расширить практику применения QR-кодов и требовать их у посетителей не только музеев и других объектов культуры, но и в торговых центрах. Эффективность введения QR-кодов будет зависеть во многом от ответственности владельцев и руководителей ТЦ. Имеются в виду не мелкие бутики, а именно владельцы общих помещений. Наличие QR-кодов должно проверяться на входе в торговый центр. От правильности применения этой практики будет зависеть и комфорт людей, которые привились и заслужили этот комфорт, и эффективность в целом, то есть ограничение контактов с непривитыми людьми, которые могут заболеть, – пояснил Александр Ломовцев.

Глава региона поручил председателю государственно-правового комитета Тульской области Наталье Архиповой подготовить соответствующее постановление, а также разработать механизм проверки QR-кодов у посетителей, чтобы на входе в ТЦ не образовывались очереди из посетителей.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:05 −11
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Алексей ДюминАлександр Ломовцев
Место
ТулаТульская область
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