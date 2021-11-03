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Активисты «Свободной Тулы» предложили составить карту уничтоженных деревьев
Фото из архива Myslo.

Активисты «Свободной Тулы» предложили составить карту уничтоженных деревьев

Общественники собирают данные.

Активисты «Свободной Тулы» предложили составить карту вырубленных в городе деревьев.

- Сообщите нам о местах, где уничтожают деревья, а мы, в свою очередь, постараемся проконтролировать, будут ли на этом месте высажены новые или нет, — написали общественники.

Информацию они собирают в своей группе ВКонтакте. Кстати, уже есть предварительная карта, дополняйте!

Сюжет: Варварское благоустройство
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