«Я люблю свою Родину вроде, но...»: группа «АнимациЯ» выступит в Туле

20 ноября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ». Начало в 20.00. Билеты в продаже на Myslo!

Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: она участница фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнительница многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.

Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек, и эти слова подхватила вся страна.

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