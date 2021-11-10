«Я люблю свою Родину вроде, но...»: группа «АнимациЯ» выступит в Туле
20 ноября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ». Начало в 20.00. Билеты в продаже на Myslo!
Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: она участница фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнительница многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.
Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек, и эти слова подхватила вся страна.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Другие статьи по темам
Событие