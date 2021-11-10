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В ДТП на ул. Болотова в Туле пострадал один человек
Фото очевидца происшествия

В ДТП на ул. Болотова в Туле пострадал один человек

Авария произошла на пересечении с ул. Кабакова.

Днем 10 ноября на пересечении ул. Болотова и ул. Кабакова в Туле произошло ДТП с участием двух легковых машин. Об этом корреспонденту Myslo рассказала очевидец происшествия. Также она отметила, что на данный момент на перекрестке не работает светофор. По словам второго очевидца, светофор не работал из-за планового обслуживания и мог стать косвенной причиной ДТП.
 
«Произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Opel. В результате ДТП пострадала водитель Opel, ей оказывали медицинскую помощь на месте происшествия», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:33 0
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