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На горячей линии минздрава туляков по ковиду консультирует робот

На горячей линии минздрава туляков по ковиду консультирует робот

Это заменяет работу десяти операторов.

На горячую линию министерства здравоохранения Тульской области был внедрен робот, который консультирует граждан по наиболее популярным вопросам. Об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков.

По его словам, в неделю робот обрабатывает более 5000 звонков, что заменяет работу десяти операторов. Благодаря этому можно принимать больше обращений.

Если на горячей линии минздрава заняты все операторы, звонок переадресовывают на линию губернатора.

Также Ярослав Раков рассказал, что к работе операторами привлекают студентов. Их обучение занимает один день.

 

Сюжет: Коронавирус
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