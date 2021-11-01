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В Щекинском районе женщина нарушила ПДД и погибла
Фото: УГИБДД России по Тульской области.

В Щекинском районе женщина нарушила ПДД и погибла

Она переходила проезжую часть в неположенном месте.

Вчера, 31 октября, на 12-м километре автодороги Лопатково – Ефремов в Щекинском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 20.10 47-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. 

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