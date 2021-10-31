Викторина для вакцинированных: туляки смогут выиграть квартиры, машины или бытовую технику

Фото из архива Myslo.

В Тульской области стартует викторина для вакцинированных от ковида — «Иммунитет+». Сделавшие прививку туляки смогут выиграть ценные призы — бытовую технику, смартфоны, автомобили или квартиры.

Прием заявок начнется 1 ноября. Первый розыгрыш планируется 15 ноября.

Как участвовать?

зарегистрироваться на сайте викторины — иммунитет71.рф,

подать заявку на участие в розыгрыше.

Участниками могут стать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Тульской области, которые прошли вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19 и имеют действующий сертификат.