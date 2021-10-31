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Викторина для вакцинированных: туляки смогут выиграть квартиры, машины или бытовую технику
Фото из архива Myslo.

Викторина для вакцинированных: туляки смогут выиграть квартиры, машины или бытовую технику

Прием заявок начнется 1 ноября.

В Тульской области стартует викторина для вакцинированных от ковида — «Иммунитет+». Сделавшие прививку туляки смогут выиграть ценные призы — бытовую технику, смартфоны, автомобили или квартиры.
 
Прием заявок начнется 1 ноября. Первый розыгрыш планируется 15 ноября.
 
Как участвовать?
  • зарегистрироваться на сайте викторины — иммунитет71.рф,
  • подать заявку на участие в розыгрыше.
Участниками могут стать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Тульской области, которые прошли вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19 и имеют действующий сертификат.
 
Победители будут определяться случайным образом с помощью генератора случайных чисел среди участников викторины. С условиями можно ознакомиться по ссылке.
Сюжет: Коронавирус
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