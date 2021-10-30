Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 241 случай заболевания, 19 человек умерло

В Тульской области зафиксировано 59 841 случаев новой коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки выявлено 241 случай. Всего 51 702 человек выздоровело, за сутки - 229 человек.

С начала пандемии в регионе умерло 3 441 человек, за сутки - 19.

За прошедшие сутки в России выявлен 40 251 случай коронавируса. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 909 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.