В Туле за смерть каменщика на стройке судят гендиректора подрядной организации

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Ранее по этому же факту привлекали к ответственности крановщика, но дело прекратили за примирением сторон.

В Привокзальном районном суде Тулы слушается дело генерального директора строительной компании ООО «Атлант» Павла Виноградова. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ст. 217 ч. 2 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Происшествие на стройке одного из тульских ЖК случилось в марте 2019 года. Во время работы крана с 7-го этажа недостроенного дома сорвался каменщик. Мужчина погиб на месте.

По первому уголовному делу, которое возбудили по факту смерти каменщика, фигурантом был крановщик Саёд Алифов. Дело расследовали год, сначала по ч. 2 ст. 216, потом переквалифицировали на ст. 217 УК РФ. Крановщик находился под подпиской о невыезде. Его вину подтверждали и записи с видеорегистратора крана (на них видно, что во время работы крана с 7-го этажа упал человек), и экспертиза, которая показала, что между действиями крановщика и смертью каменщика есть причинно-следственная связь.

Однако летом 2020 года уголовное дело против крановщика Алифова было прекращено на стадии предварительного расследования. Преступление по ст. 217 ч. 2 УК РФ — преступление средней тяжести, это позволяет прекратить уголовное преследование именно по этому основанию. В постановлении о прекращении дела указано, что Алифов принес матери погибшего извинения (именно она была признана потерпевшей по делу) и компенсировал моральный и материальный ущерб в виде расходов на адвоката.

С прекращением уголовного дела по этому основанию потерпевшая согласилась.

Одновременно у следователей находился в производстве материал доследственной проверки, но уже в отношении подрядчика строительства ЖК — гендиректора ООО «Атлант» Павла Виноградова. В его действиях также пытались усмотреть нарушения, повлекшие смерть рабочего.

Но дело не возбуждали, были даже отказные, так как найти признаки вины в действиях гендиректора ООО «Атлант» Павла Виноградова не удавалось.

Однако внезапно уголовное дело всё же возбудили. И быстро направили в суд по ст. 217 ч. 2 УК РФ с обвинительным заключением. Как Павел Виноградов попал на скамью подсудимых, он и сам не понимает.

Почему в деле так много вопросов и белых пятен и о том, как всё начиналось, Павел Виноградов рассказал порталу Myslo.

– В 2018-2019 годах застройщик заключил со мной как с подрядчиком договор на строительство двух монолитных домов и выполнение кирпичной кладки. В 2018 году мы завершили работы по монолиту, в 2019-м приступили к кладке.

Когда построили первый дом, поняли, что в сроки не укладываются. Решено было нанять субподрядчика, и на выполнение кирпичной кладки и обустройство перегородок Павел взял работников ИП Фатеева в качестве субподрядчиков.

– А потом произошел этот несчастный случай, — рассказывает гендиректор «Атланта». — 17 марта 2019 года на стройке случилось ЧП: при производстве высотных работ с участием башенного крана с высоты упал каменщик. Это было воскресенье, выходной день. О том, что на стройке будут производиться работы, я не знал — меня никто об этом не уведомил. Только потом, когда начались проверки и меня вызвали в Следственный комитет, я узнал, что погибший каменщик — это даже не работник моей субподрядной организации.

К своему удивлению Павел узнал, что его субподрядчик – ИП Фатеева – тоже нанял на кирпичную кладку исполнителя работ — ИП Дьяконов . Это был уже субсубподрядчик. И, к слову, погибший каменщик и там не был оформлен официально. А уж между ООО «Атлант» и каменщиком вообще не было никаких трудовых отношений — ни договора ГПХ, ни трудового контракта – ничего. Высотное строительство — опасные виды работ, здесь всё регламентировано и должно проводиться в четком соответствии с правилами. У каждого крановщика есть ППРК — паспорт производства работ крана. В нем прописано, кто крановщик, с какими стропальщиками он должен работать, какие рации использовать, где и как ставится выносная площадка для доставки грузов на высоту, порядок работ, кто за что отвечает, – всё от и до. – Это как азбука, — говорит Павел Виноградов. — Ничего выдумывать не нужно, ничего лишнего делать не надо, всё есть в ППРК. Взаимодействие со стропальщиками, которые закрепляют и принимают грузы, а также руководят действиями крановщика, — крайне важно и тоже должно осуществляться по регламенту. Специфика работы крановщика при строительстве больших монолитных домов заключается в том, что там есть слепые зоны, когда крановщик не видит часть территории. И тогда он работает по рации: стропальщики говорят ему, что делать, и он работает вслепую. Поэтому стропальщики должны быть сертифицированными, более того — крановщик должен их знать и работать по рации, только убедившись, что им командуют именно они. – В тот день крановщик начал работать со стропальщиками, услышав в рацию свое имя — Саёд, — рассказывает Павел Виноградов. — Для него это и было паролем. – Однако, как впоследствии выяснилось, стропальщики подключились к рации в кране не с тех раций, что указаны в ППРК, а с самостоятельно купленных. Действовали они не по плану и не по правилам, — рассказал защитник Павла Виноградова адвокат Антон Тимофеев. — Это есть в материалах уголовного дела. И на суде крановщик рассказал об этом. Каменщик упал с выносной площадки: это такая металлическая основа, которая устанавливается, чтобы кран положил на нее груз, а потом его втянули внутрь строения. – На этих площадках должны быть перила, каменщик должен работать в каске и полном обмундировании, должен быть пристегнут к этим перилам в целях безопасности, поскольку работает на высоте. Но перил не было. Зачем каменщик снял их и были ли они вообще, непонятно. Похоже, выносные площадки ставил подрядчик второго уровня. Он и организовывал работы. Однако виновным в деле посчитали Павла Виноградова.

– В этом деле странно всё, — продолжает Антон Тимофеев. — Дело было прекращено за примирением, по этому же факту возбудили еще одно дело, по той же статье. Обвиняемые при этом идут не в группе лиц, а каждый по отдельности. По заключениям экспертиз причинно-следственная связь между действиями крановщика и смертью каменщика есть, а между действиями директора ООО «Атлант» и смертью — нет.

У нас много вопросов. При чем тут директор «Атланта» , если работник не его, выносные площадки, с которых каменщик упал, тоже не его? Стропальщики и крановщик вышли на стройку без предупреждения в выходной день.

Если субсубподрядчикам нужен был кран, они должны были уведомить главного подрядчика. Вызвать стропальщиков, получить рации. Где погибший получил рации, еще устанавливается. Официальные рации у крановщиков дорогостоящие, их выдают только прорабы. Эти стропальщики, чтобы не ходить в «прорабку», купили свою простую рацию и понадеялись на наш русский авось. Крановщик, не убедившись, кто им командует, начал работать: без пароля, назвали имя — приступил к работе.

Нарушение на нарушении! А крайним в этой истории почему-то оказался мой доверитель.

И даже если обе подрядные организации (ИП Фатеева и ИП Дьяконов), которые передавали друг другу полномочия по строительству, не виноваты, то почему именно они без требований и судов сразу возместили матери погибшего каменщика ущерб? Они выплатили ей по 300 тысяч рублей.

С моего доверителя сейчас хотят получить компенсацию в размере 6 млн рублей. Так, может, в этом всё дело?

Павел Виноградов не считает себя виновным: «Я единственный, у кого был прораб, были все документы, все приказы, полный пакет. Единственный, кто работал вообще без нарушений».

Сейчас уголовное дело рассматривается в Привокзальном суде. Стадия — допрос свидетелей. Myslo будет следить за ситуацией.