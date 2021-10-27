Туляки написали «Диктант обороны Тулы»

Патриотическая акция проходит в Туле и области с 27 октября по 5 ноября. Принять в ней участие могут все желающие.

27 октября в Тульском музее оружия стартовала просветительская акция «Диктант обороны Тулы».

Ее придумали и организовали активисты гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области, поддержали Тульская областная Дума, министерства образования и культуры региона.

Перед началом мероприятия участников поприветствовал председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. Он выразил уверенность, что «Диктант обороны Тулы» станет новой традицией изучения и сохранения героического прошлого нашей Родины.

От имени депутатов облдумы он вручил разработчикам диктанта – директору госархива Тульской области Дмитрию Антонову, заведующей военно-историческим музеем Ирине Авдюшкиной, руководителю Центра управления регионом Тульской области Антону Ткаченко – благодарственные письма.

– Именно в эти дни 80 лет назад проходили на тульской земле жесточайшие бои Тульской оборонительной операции. Это бессмертный подвиг бойцов Красной Армии, войск НКВД и народной милиции, рабочих тульских заводов – всех тех, кто преградил врагу путь к Москве ценой собственной жизни. Многих мы знаем по именам, но до сих пор поисковики поднимают из безвестных могил героев тех времен, восстанавливают их имена. Значение этой просветительской акции трудно переоценить! – сказал Николай Воробьев. – Уверен, тысячи людей примут участие в диктанте, который покажет знания истории, а самое главное – поможет людям обратиться к книгам, документам, воспоминаниям очевидцев и вспомнить эпизоды обороны Тулы. И каждый из нас найдет там немало примеров беззаветного героизма и любви к Родине.

– Сегодня мы даем старт новому патриотическому проекту, который, я уверена, полюбится тулякам и станет традиционным. Диктант запускается в год 80-летия героической обороны Тулы и 45-летия присвоения Туле знания «Город-герой». Наша общая задача – сохранить память о подвиге туляков и передать ее будущим поколениям, – отметила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

В очном формате акция одновременно прошла на десятках площадок по всему региону. Их посетили студенты, поисковики, деятели культуры и искусства, руководители органов власти. На центральной площадке в Музее оружия присутствовали 80 участников, причем все имели QR-коды о вакцинации от коронавируса.

Очный диктант состоял из 30 вопросов, посвященных тульским оборонительной и наступательной операциям.

– «Диктант обороны Тулы» сегодня проводится впервые. Идея диктанта возникла у меня несколько лет назад, когда к 75-летию обороны Тулы для радио готовила 43 серии коротких 40-секундных очерков, – отметила председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы, региональный координатор «Бессмертного полка» и инициатор проекта Елена Гребнева. – Тогда был получен большой отклик от радиослушателей. Появилось желание провести такое мероприятие, чтобы как можно большее количество туляков и могли проверить свои знания о событиях 1941 года, заинтересоваться историей обороны Тулы и вкладом жителей города в Победу. Самым доступным и простым оказался диктант в форме тестовых заданий. Формулировку вопросов мы старались делать так, чтобы участники проекта погрузились в то время. Большую помощь в их подготовке оказали специалисты Государственного архива Тульской области, Тульского военно-исторического музея, министерства образования и министерства культуры Тульской области.

По словам Елены Гребневой, она лично тоже предложила 25 вопросов для диктанта. Все вопросы тестировали со специалистами, потому что диктант разработали для двух возрастных категорий – школьников 5-9 классов и взрослых.

– Версия для онлайн-диктанта – это 45 вопросов, разделенных на пять блоков, каждый из которых посвящен определенной теме истории Тульской области 1941 года. Онлайн-диктант можно пройти до 5 ноября в соцсетях: VK – https://vk.me/club49061335

Telegram – https://t.me/tula80_bot Instagram – www.instagram.com/tularegion71/ (чтобы начать диктант онлайн, нужно отправить сообщение «Оборона Тулы»). Преимущество онлайн-версии – сразу можно проверить правильность ответа, причем не просто короткой справочной строкой, а небольшим рассказом, – говорит Елена Гребнева. – Это своеобразная экскурсия по истории. А по опросным листам очного диктанта рабочая группа разработает рекомендации для уроков краеведения

После диктанта участники поделились своими впечатлениями.

– Признаюсь, некоторые вопросы оказались неожиданными. Например, какой район области не был захвачен врагом? Или сколько бойцов было в Тульском рабочем полку? Где он закончил свой боевой путь? Было много вопросов, связанных не только с местом проведения оборонительной операции, но и с фамилиями участников, внесших значительной вклад в оборону города, – сказал Николай Воробьев. – Накануне я готовился к диктанту, поэтому, надеюсь, ответил на вопросы правильно, но всё равно сегодня пройду диктант еще раз и сверю свои ответы. Уверен, «Диктант обороны Тулы» станет традиционным.

– Мне очень понравилось вопросы, хотя некоторые из них были сложными. И это несмотря на то, что я увлекаюсь историей, люблю ее, и мы сами проводим ежегодно тесты по истории Великой Отечественной войны. Некоторые фамилии забылись, и поэтому есть повод повторить, вспомнить и не забывать их в будущем. Большое спасибо организаторам! – сказала Мария Арделянова, член Молодежного парламента при Тульской областной Думе.

– Мне было очень интересно принять участие в диктанте непосредственно на площадке. Хотела узнать что-то новое, и узнала. Для меня самыми сложными оказались не те вопросы, где предлагалось выбрать ответ из нескольких вариантов, а те, где нужно было написать ответ самой. Обязательно проверю себя в соцсети диктанта – очень интересно, сколько правильных ответов я дала. И хорошо, что на этом диктанте не ставят оценки, – сказала Ангелина Закирова, студентка 1-го курса ТГПУ им. Л. Н. Толстого, факультет психологии.

– Я вообще в таких акциях участвую впервые. Не готовилась специально, поэтому немного волновалась. Но, надеюсь, ответила правильно. Мне кажется, для Тулы, для гостей города из таких диктантов и викторин по теме обороны города можно сделать очень интересные и увлекательные квесты, иммерсивные спектакли. Это здорово увлечет молодежь и поможет погрузиться в историю родного края, – говорит Анастасия Никишина, студентка Тульского педколледжа.



