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Объявлен конкурс дизайна новой схемы движения тульских трамваев
Автор: Полина Салькова.

Объявлен конкурс дизайна новой схемы движения тульских трамваев

Активисты обещают победителю призы.

«Городские проекты» объявили о конкурсе на дизайн схемы тульских трамваев — более удобный и понятный.
 
Сейчас найти схему движения можно далеко не на каждой остановке, а изображения, которые висят внутри вагона, могут быть понятны не всем.
Активисты готовы предоставить всю необходимую информацию, а также обещают денежное вознаграждение автору самой лучшей схемы.
 
Для участия в конкурсе достаточно написать в сообщения официальной группы организации в соцсети ВКонтакте.
 
Что получит победитель?
  • 2000 рублей;
  • браслет и жетон карты «Тройка»;
  • схема победителя окажется на 10 остановках, а следовательно, на 20 остановочных павильонах;
  • везде будет указан автор схемы.

 

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