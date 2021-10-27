Объявлен конкурс дизайна новой схемы движения тульских трамваев

Автор: Полина Салькова.

«Городские проекты» объявили о конкурсе на дизайн схемы тульских трамваев — более удобный и понятный.

Сейчас найти схему движения можно далеко не на каждой остановке, а изображения, которые висят внутри вагона, могут быть понятны не всем.

Активисты готовы предоставить всю необходимую информацию, а также обещают денежное вознаграждение автору самой лучшей схемы.

Для участия в конкурсе достаточно написать в сообщения официальной группы организации в соцсети ВКонтакте