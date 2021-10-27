Автор: Полина Салькова.
Объявлен конкурс дизайна новой схемы движения тульских трамваев
Активисты обещают победителю призы.
«Городские проекты» объявили о конкурсе на дизайн схемы тульских трамваев — более удобный и понятный.
Сейчас найти схему движения можно далеко не на каждой остановке, а изображения, которые висят внутри вагона, могут быть понятны не всем.
Активисты готовы предоставить всю необходимую информацию, а также обещают денежное вознаграждение автору самой лучшей схемы.
Для участия в конкурсе достаточно написать в сообщения официальной группы организации в соцсети ВКонтакте.
Что получит победитель?
- 2000 рублей;
- браслет и жетон карты «Тройка»;
- схема победителя окажется на 10 остановках, а следовательно, на 20 остановочных павильонах;
- везде будет указан автор схемы.
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