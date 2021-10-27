В Заречье четыре месяца не могут устранить аварию на водопроводе

Порыв на водопроводе между домами № 85 и 75 по ул. Токарева в Туле случился еще летом. С тех пор тысячи кубометров воды утекло, а кто должен чинить порыв, до сих пор непонятно.

– Примерно в конце июня – начале июля у дороги появился небольшой фонтанчик. Пару недель назад приезжали рабочие, что-то там покопали, ничего не починили, наставили вокруг палок с сигнальной лентой и уехали, – рассказывает Елена, жительница этой улицы. – Но фонтан стал еще больше. Сейчас по утрам уже начало подмораживать, и ходить по улице стало невозможно. Кроме того, вода разрушает асфальт. Дорога скоро просто уплывет! Я звонила в водоканал, мне сказали, что это не их зона ответственности. В районную администрацию звонила, там тоже не дали четкого ответа, сказали, соберут комиссию. Но с момента этого разговора прошло уже несколько дней, а дорогу так и затапливает.

Именно поэтому женщина и обратилась в редакцию Myslo, надеясь, что после публикации теруправление найдет ответственных за устранение аварии.