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В Заречье четыре месяца не могут устранить аварию на водопроводе

В Заречье четыре месяца не могут устранить аварию на водопроводе

Вода заливает дорогу и размывает асфальт, пока чиновники решают, кому принадлежит земельный участок.

Порыв на водопроводе между домами № 85 и 75 по ул. Токарева в Туле случился еще летом. С тех пор тысячи кубометров воды утекло, а кто должен чинить порыв, до сих пор непонятно.

– Примерно в конце июня – начале июля у дороги появился небольшой фонтанчик. Пару недель назад приезжали рабочие, что-то там покопали, ничего не починили, наставили вокруг палок с сигнальной лентой и уехали, – рассказывает Елена, жительница этой улицы. – Но фонтан стал еще больше. Сейчас по утрам уже начало подмораживать, и ходить по улице стало невозможно. Кроме того, вода разрушает асфальт. Дорога скоро просто уплывет! Я звонила в водоканал, мне сказали, что это не их зона ответственности. В районную администрацию звонила, там тоже не дали четкого ответа, сказали, соберут комиссию. Но с момента этого разговора прошло уже несколько дней, а дорогу так и затапливает.

Именно поэтому женщина и обратилась в редакцию Myslo, надеясь, что после публикации теруправление найдет ответственных за устранение аварии.

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В Заречье четыре месяца не могут устранить аварию на водопроводе, Фото: 1
В Заречье четыре месяца не могут устранить аварию на водопроводе, Фото: 2
В Заречье четыре месяца не могут устранить аварию на водопроводе, Фото: 3
В Заречье четыре месяца не могут устранить аварию на водопроводе, Фото: 4
В Заречье четыре месяца не могут устранить аварию на водопроводе, Фото: 5
В Заречье четыре месяца не могут устранить аварию на водопроводе, Фото: 6
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:10 +2
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