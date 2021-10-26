Какие антиковидные ограничения действуют в регионах России

Фото из архива Myslo.

Информация для тех, кто не послушался губернатора побыть в нерабочие дни дома и собрался в путешествие.

Объявляя о нерабочих днях на федеральном уровне (с 30 октября по 7 ноября), президент Владимир Путин сразу оговорился, что на местах этот период может быть увеличен. По его словам, решение должны принимать сами регионы — на основании имеющихся у них полномочий и анализа эпидобстановки.

К настоящему времени нерабочие дни увеличены в следующих регионах:

Москва и Московская область (28 октября — 7 ноября);

Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская, Самарская области и Пермский край (25 октября — 7 ноября).

После объявления о нерабочих днях несколько регионов ввели частичные локдауны. Самые жесткие ограничения – в Москве и Московской области. Там закрываются непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, предприятия общепита, многофункциональные центры и центры госуслуг, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные и культурные центры, кинотеатры и детские игровые комнаты.

Исключение власти сделали только для музеев и театров — для их посещения требуются QR-коды и маски.

Никто не отменял прогулки, тем более что погода ожидается вполне сносная для начала ноября – пасмурно, около +5 градусов, затяжных дождей не обещают. Осенью столица не менее живописна, чем в остальные времена года.

В Севастополе закроются предприятия общепита (будут работать только навынос), салоны красоты и фитнес-центры, а также театры и кино.

Относительно «либеральный» локдаун запланировали власти Курской и Челябинской областей. В Курской области на время нерабочих дней закроются непродовольственные магазины, а в заведения общественного питания будут пускать только по QR-кодам.

В Челябинской области под ограничения попадают салоны красоты и фитнес-центры, после открытия они будут обслуживать только клиентов с QR-кодами. В торговые центры в нерабочие дни тоже будут пускать по QR-кодам, а предприятия общественного питания не смогут обслуживать посетителей в ночное время с 23.00 по 06.00. Фуд-корты и кинотеатры в области остаются открытыми, но доступ в них по QR-кодам. Власти региона обещают сохранить использование этих кодов впоследствии на бессрочной основе.

В «туристических регионах» везде введены коронавирусные ограничения. В основном это требование о предъявлении QR-кода при заселении в гостиницы и ограничения на экскурсии и массовые мероприятия.

Калининградская область

Регион не закрывается для въезда туристов, однако заселиться в гостиницы, гостевые дома и хостелы в области можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до даты заселения.

Ранее власти региона ввели требование об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении предприятий общественного питания, торговых центров, крупных магазинов и фитнес-центров.

В области запрещено проведение банкетов, досуговых и культурных мероприятий. Исключение сделано только для театров, филармоний и концертных залов при заполняемости до 50% мест. В общественном транспорте действует масочный режим.

Запрещены автобусные групповые экскурсии с участием невакцинированных либо не имеющих отрицательного ПЦР-теста, а также пешеходные экскурсии численностью больше 15 человек.

Крым

Дополнительные ограничения для местных жителей и туристов вводятся на полуострове с 25 октября года и «до особого распоряжения». При этом уже при въезде в Крым потребуется справка о вакцинации или об отрицательном тесте на коронавирус.

Бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах региона — только при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного через портал госуслуг. При заселении в гостиницу примут и справку о перенесенном менее шести месяцев назад COVID-19. Гостиницам также рекомендовано требовать от клиентов отрицательные ПЦР-тесты, полученные за 72 часа до поселения.

Такие же документы потребуются при посещении заведений общественного питания, экскурсий, дискотек, клубов, парикмахерских и фитнес-центров. В регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.

Краснодарский край

В регионе на период нерабочих дней ограничат проведение массовых мероприятий и введут систему QR-кодов для посещения ресторанов, кафе и других «досуговых учреждений», но только в городах-курортах.

Санкт-Петербург

С 30 октября по 7 ноября запрещается деятельность предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых. В нерабочие дни будут закрыты ТЦ и непродовольственные магазины, исключение составят магазины продуктов и аптеки. Стоматологические и ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь.

Петербуржцы не смогут в нерабочие дни посетить библиотеки, кинотеатры, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, ледовые катки, детские комнаты и другие объекты досуга и развлечения. Будет закрыт Ленинградский зоопарк. Работу приостановят косметические и массажные салоны, общественные бани, СПА-центры и салоны красоты, за исключением парикмахерских. Власти Петербурга запретили проведение спортивных мероприятий.

А вот театры и музеи Петербурга будут открыты для местных жителей и гостей города, но попасть туда можно будет только по QR-коду или ПЦР-тесту.

С 15 ноября для посещения театров, цирков, концертных залов, кино, музеев и выставок планируют сделать обязательными QR-коды. С 1 декабря QR-коды будут нужны посетителям кафе и ресторанов.

В соседних Рязанской, Липецкой и Калужской областях действуют требования QR-кодов для заселения в гостиницы, но не требуются для посещения общепита.