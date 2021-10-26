Пострадавшего на тульской стройке рабочего эвакуировали башенным краном: видео

Чтобы поднять наверх носилки с пострадавшим на стройке рабочим, пришлось использовать башенный кран. По словам очевидцев, мужчине на вид около 50 лет. Его госпитализировали с подозрением на перелом ребер.

Как сообщили Myslo в региональном управлении Следственного комитета, по факту случившегося запланирована процессуальная проверка. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.