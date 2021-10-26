Пострадавшего на тульской стройке рабочего эвакуировали башенным краном: видео
Мужчина госпитализирован в ближайшую больницу.
Чтобы поднять наверх носилки с пострадавшим на стройке рабочим, пришлось использовать башенный кран. По словам очевидцев, мужчине на вид около 50 лет. Его госпитализировали с подозрением на перелом ребер.
Как сообщили Myslo в региональном управлении Следственного комитета, по факту случившегося запланирована процессуальная проверка. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, утром 26 октября на стройке, которая находится на ул. Болдина в Туле, произошел несчастный случай. По предварительной информации, в яму глубиной около 3-4 метров упал электрокар с водителем. На месте происшествия работали сотрудники городской службы спасения и медики.
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