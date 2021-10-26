Валерий Шерин проинспектировал ход строительства уникальной школы в Северной Мызе

26 октября первый заместитель – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин проинспектировал ход строительства социально значимых объектов в микрорайоне Северная Мыза Тулы.

Первым объектом, который посетил председатель регионального правительства, стал детский сад на 240 мест. Он уже достроен, ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. В эксплуатацию детский сад сдадут до конца года, а записать туда ребенка можно будет уже во второй половине ноября.

– В микрорайоне предполагается построить 260 тысяч кв. м жилья для 15 000 человек. Создание здесь социальной инфраструктуры крайне важно. По поручению губернатора мы постоянно проводим регулярные объезды строящихся объектов, чтобы контролировать соблюдение графиков строительства, – подчеркнул Валерий Шерин.

Затем Валерий Шерин осмотрел строительство школы. Работы начались в этом году, до конца следующего года объект планируется сдать в эксплуатацию. Школа строится по современному проекту.

Это первая строящаяся школа в регионе, рассчитанная на 1100 учеников.

Также в следующем году в микрорайоне должен появиться сквер имени Героя России, академика Валерия Алексеевича Легасова. Благоустроить это общественное пространство планируется на внебюджетные средства.