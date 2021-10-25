В День народного единства туляки смогут выиграть ценные призы

4 ноября отмечается День народного единства – символ сплоченности страны, мира, согласия, понимания и принятия. Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» проведет праздничные онлайн-акции. Туляки смогут выиграть iPhone 11, смартфон Honor, фитнес-трекеры Honor и Xiaomi. Для участия в розыгрыше нужно присоединиться к одной или нескольким акциям:

Конкурс видеороликов «Мы едины»

Пройдет в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с 25 октября по 3 ноября. Состоятся три тура розыгрыша. С помощью генератора случайных чисел будут определены участники, занявшие 1, 2 и 3 призовые места. Приз за первое место – смартфон Honor 20, за второе и третье – фитнес-трекеры.

Для участия в конкурсе нужно подписаться на официальную группу Совета «ВКонтакте», сделать репост анонса старта конкурса, записать видео с рассказом об этнической общине или представителе национальности, проживающих на территории муниципального образования, и опубликовать ролик «ВКонтакте» или Instagram с хештегами #СМО71 и #МыЕдины71. Требования к видео – горизонтальная ориентация съемки и длительность до 3-х минут.

Фотоконкурс рисунков на асфальте «День народного единства»

Пройдет в социальной сети «Инстаграм» с 25 октября по 3 ноября. Приз – фитнес-трекер. Участникам нужно придумать и нарисовать мелками на асфальте эмблему Дня народного единства, сфотографировать ее и опубликовать в своем аккаунте в Instagram с хештегами #СМО71 и #МыЕдины71. Победитель будет определен случайным образом из числа участников фотоконкурса.

Викторина «Знаю свою страну»

Пройдет в социальной сети «ВКонтакте» в период с 29 октября по 3 ноября. Нужно правильно ответить на все вопросы викторины на этнографическую тематику. Посты с вопросами будут ежедневно публиковаться в группе Ассоциации «ВКонтакте». Победитель будет определен генератором случайных чисел из тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины.

Розыгрыш пройдет в три тура. Приз за 1 место – iPhone 11, за второе и третье – фитнес-трекеры. Призы будут разыграны 4 ноября. За призы дороже 4000 рублей победитель должен будет заплатить налог.