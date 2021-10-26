Обязательная вакцинация в Тульской области: какие предприятия должны привить работников?

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Глава тульского регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев подписал постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан».

В постановлении отмечается, что в Тульской области сохраняется неблагополучная ситуация по новой коронавирусной инфекции. С целью увеличения иммунной прослойки в отдельных коллективах главный санитарный врач Тульской области постановил обеспечить проведение профилактических прививок по эпидпоказаниям против ковида следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

торговли;

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

общественного питания;

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи ;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

транспорта общего пользования, такси;

социального обслуживания, социальной защиты, занятости, а также в иных учреждениях, полномочия учредителя которых возложены на министерство труда и социальной защиты Тульской области;

культуры, осуществляющих деятельность на территории Тульской области;

предоставления мест для временного проживания;

предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области (перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению).

2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Тульской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Тульской области, работникам органов власти Тульской области и подведомственных им организаций.

Также руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям надлежит в срок до 15 ноября 2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 7 декабря 2021 г. — вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 80% от общей численности работников, сотрудников.

Отмечается, что руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели несут ответственность за исполнение настоящего постановления и определяют категорию работников, подлежащих вакцинации в соответствии с действующим законодательством.

Постановление вступило в силу с 25 октября 2021 года.

В приложении к постановлению — перечень предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области: