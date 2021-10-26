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Обязательная вакцинация в Тульской области: какие предприятия должны привить работников?
Постановлением главы тульского Роспотребнадзора перечень предприятий для обязательной вакцинации расширен.
Глава тульского регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев подписал постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан».
В постановлении отмечается, что в Тульской области сохраняется неблагополучная ситуация по новой коронавирусной инфекции. С целью увеличения иммунной прослойки в отдельных коллективах главный санитарный врач Тульской области постановил обеспечить проведение профилактических прививок по эпидпоказаниям против ковида следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:
1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи ;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- социального обслуживания, социальной защиты, занятости, а также в иных учреждениях, полномочия учредителя которых возложены на министерство труда и социальной защиты Тульской области;
- культуры, осуществляющих деятельность на территории Тульской области;
- предоставления мест для временного проживания;
- предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области (перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению).
2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Тульской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Тульской области, работникам органов власти Тульской области и подведомственных им организаций.
Также руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям надлежит в срок до 15 ноября 2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 7 декабря 2021 г. — вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 80% от общей численности работников, сотрудников.
Отмечается, что руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели несут ответственность за исполнение настоящего постановления и определяют категорию работников, подлежащих вакцинации в соответствии с действующим законодательством.
Постановление вступило в силу с 25 октября 2021 года.
В приложении к постановлению — перечень предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области:
- АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г.Шипунова»
- АО «Щегловский вал»
- АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева»
- АО «АК «Туламашзавод»
- ПАО «Тульский оружейный завод»
- ПАО «НПО «Стрела»
- АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод»
- АО «Тулаточмаш»
-
АО «Центральноеконструкторское бюро аппаратостроения»
- АО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова»
- АО «Алексинский опытный механический завод»
- НПАО «Ресурс»
- ОАО «Донской завод радиодеталей»
- АО «Тульский патронный завод»
- Тульское производственное подразделение АО «НПО «Базальт»
- ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия (филиал АО «КБП»)
- ПАО «Завод Тула»
- ООО «Завод № 423»
- ПАО «ОКТАВА»
- АО ОКБ «Октава»
- АО НПП «Связь»
- ПАО «АК «ЦНИИСУ»
- ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод»
-
Филиал АОНПО «Тяжпромарматура» — Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры
- АО «Трансмаш»
-
АО «Плавскиймашиностроительный завод «Плава»
- ЗАО «Тулаэлектропривод»
- ООО «ИЭК «Холдинг»
- АО «Тулажелдормаш»
- ООО «НПО «Промет»
- ООО «ДИ ФЕРРО»
- ООО «ОПОРАИНЖИНИРИНГ»
- АО «Газстройдеталь»
- ООО «Энгельсспецтрубмаш»
- ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»
- АО «Альфа-прибор»
- ООО «Мехмаш»
- Филиал ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие «Кимовский завод металлоизделий»
- ООО «МЗ «МАЯК»
- ООО «Стройтехника»
- ООО «Завод «Алькор»
-
АО «Новомосковская АК«Азот»
- ОАО «Щекиноазот»
- ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»
- ОАО «Пластик»
- АО «Тульский завод резиновых технических изделий»
- ФКП «Алексинский химический комбинат»
- ООО «Новомосковский хлор»
- АО «Полипласт Новомосковск»
- ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск»
- ООО «Аэрозоль Новомосковск»
- АО «ТУЛАГИПРОХИМ»
- ООО «Арнест Металл ПАК»
- ООО «Авгол»
-
ООО «
Гранд А. В.»
- ЗАО «Химсервис»
- ПАО «Тулачермет»
- ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ — СТАЛЬ»
- ПАО «Косогорский металлургический завод»
- АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»
- АО «Полема»
- ООО «Металлургический завод «Ревякино»
- ОАО «Новомосковскогнеупор»
- ООО «Тульский металлопрокатный завод»
- ПАО «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»
- АО «Трикотажная фирма «Заря»
- ЗАО «Донская обувь»
- ООО «Фабрикс»
-
ООО «ВТК Текстиль»
ОП «Киреевскийтрикотаж»
- ООО «СП «Надежда»
- ООО «Трикотажная фабрика»
- АО «Алексинский стекольный завод»
- АО «Алексинская бумажно-картонная фабрика»
- ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»
- ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»
- АО «ГОТЭК-ЦЕНТР»
- ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск»
- АО «Туластройматериалы»
- ОАО «Тульский кирпичный завод»
- Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровский
- АО «Туластройматериалы»
- ООО «Кирпичный завод БРАЕР»
- АО «Новомосковский завод керамических материалов»
- ООО «Новомосковский завод полимерных труб»
- ПАО «Керамика»
- ООО «Гурово бетон»
- ООО «Малиновский комбинат ЖБИ»
- ООО «Первомайский завод ЖБИ»
- ЗАО «Тула Бетон»
- ООО «Патронная мануфактура»
- ОАО «Товарковский завод высоковольтной арматуры»
- ООО «Фирма «Алькор»
- АО «Электромашиностроительный завод»
- ЗАО «Индустрия Сервис»
- ООО «Энергомаш»
- ООО «ТПК «Вартон»
- ООО «Кессборер»
- ЗАО «Новомебель»
- ООО «Пожнефтехим-Деталь»
- ООО «Гипромаш»
- ООО «Профессиональная Спецодежда»
- ООО «ПрофСпецПоставка»
- ЗАО «Искусственный мех»
- ООО «Кнауф Аквапанель»
- ООО «БРАЕР II»
- ООО «Догрулар»
- ООО «Спецтрансмонолит-Т»
- Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Тульское ЛПУМГ»
- АО «Алексинстройконструкция»
- ГУ ТО «Сервис»
- ООО «Линк Промоборудование»
- ООО «ПМП «Протон»
- ООО «Аурика»
- ООО «Легнум»
- ООО «Презент Упаковка»
- ООО «Тульская гармонь»
- ООО «Алексинский завод «Рубин»
- ООО «Волоть»
- ООО «Тульский электромеханический завод»
- ООО «Тульский завод горно-шахтного оборудования»
- АО «Кимовская машиностроительная компания»
- Филиал ПАО «Квадра» — «Центральная генерация»
-
Филиал АО«Интер РАО — Электрогенерация» «Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина»
-
Филиал АО«СО ЕЭС» Тульское РДУ
- Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Приокское предприятие магистральных электрических сетей
- Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- АО «Тульские городские электрические сети»
- ОАО «Щекинская городская электросеть»
- АО «Алексинская электросетевая компания»
- ООО «ПромЭнергоСбыт»
- ООО «Энергосеть»
- АО «ТНС энерго Тула»
- ООО «Новомосковская энергосбытовая компания»
- ООО «Алексинэнергосбыт»
- ПАО «Туланефтепродукт»
- АО «Тулагоргаз»
- АО «Газпром газораспределение Тула»
- ООО «Газпром Межрегионгаз Тула»
- АО «Тулагорводоканал»
- АО «Тулатеплосеть»
- ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
- ООО «ККС»
- Филиал открытое АО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Тульский пивзавод»
- ООО «Каргилл»
- ООО «Тульский хлебокомбинат»
- АО «Тульский молочный комбинат»
-
ИП главаКФХ Аветисян М. Ж.
- ООО «ПХ «Лазаревское»
- АО «Заря»
- ООО «Спасское»
- ООО «Воловская техника»
- ООО «Новопетровское»
- ООО «Плава»
- ООО «Знаменское»
- ООО «Богородицкий альянс»
- ЗАО «Родина»
- ООО «Возрождение»
- ООО «Воловский бройлер»
- ООО «Тульская мясная компания» (ООО «АГРОЭКО»)
- ЗАО «Краснобор»
- Тульская макаронная фабрика – «СИ Групп»
-
АО «Птицефабрика«Тульская»
- ООО «КубаньМасло-ЕМЗ»
- Обособленное подразделение Тульское ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (бывший Тульский комбинат хлебопродуктов)
- ЗАО «Новомосковский мелькомбинат»
- ООО «Воловосельхозтехника»
- ООО «Белевские сладости»
- ООО «Белевская пастильная мануфактура»
- ООО «Мираторг»
- АО «ПФ «Тульская»
- ООО «Интеркрос Центр»
- ООО «Агрогриб»
- ЗАО «Кимовский хлебокомбинат»
- ОАО «Алексинский мясокомбинат»
- ОАО «Алексинский городской молочный завод»
- ООО «Болоховский хлебозавод»
- ООО «Заокское»
- ООО «Тульский пионер»
- ООО «Авангард»
- Новомосковское ТОП ООО «ТД «Агромаркет»
- ООО «Ордена Ленина племзавод «Новая жизнь» им. И. М. Семенова»
- ООО «ТК «Тульский»
- ООО «КФ «Тореро»
- ООО «Авиаген»
- ООО «Узловский молочный комбинат»
- ООО «Юнилевер Русь»
- ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»
- ООО «Максим Горький плюс»
- ООО «Фан Фан Бейкери»
- ООО «Эталон»
- АО «Куриное царство» филиал «Узловская птицефабрика»
- ООО «Абсолют»
- ООО «Торговый дом «Богучарово-Маркет»
- ООО «Зернопродукт»
- ОАО «Ефремовский хлебозавод»
- ОАО «Ефремовский маслосыродельный комбинат»
- ООО «ТПК «Биофуд»
- ООО «Саф-Нева» филиал в г. Узловая
- ООО «Тульская транспортная компания»
- ГУ ТО «Тулаавтодор»
- ГУ ТО «Тулаупрадор»
- ГУ ТО «Проектная контора»
- ООО «Хартия»
- ООО «МСК-НТ»
- МУП «Благоустройство Веневского района»
- ООО «Дизель»
- ООО «Куркинское»
- НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»
- АО «Суворовский рынок»
- ООО «ЭНЕРГОКОР-АГРО»
- АО «Спецавтохозяйство»
- ООО «Управляющая компания г. Узловая»
- МУП «Благоустройство Веневского района»
- ООО «СтройСитиТула»
- ООО «Экогринсити»
- ООО «Экосервис +»
- ООО «ЭкоРесурсСервис»
- ООО «Москва»
- ООО «ЖилГаз»
- ООО «Восток-Транс»
- ГУ ТО «Тульские парки»
- ООО «Комбинат нерудоископаемых»
- ООО «Киреевский солепромысел»
- АО «Щебеночный завод Турдейский»
- ООО «Центр-известняк»
- ООО «Тульский Таможенный Терминал»
- ООО «Сфера»
- ГУ ТО «Региональный центр «Развитие»
- Союз «Тульская торгово-промышленная палата»
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