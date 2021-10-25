В Музейном квартале откроется выставка в честь 80-летия обороны Тулы
Все желающие смогут увидеть уникальные документы, рассказывающих о событиях октября – декабря 1941 года.
В музейном дворе Тульского филиала Исторического музея готовится к открытию планшетная выставка «Хотели Тулу. Получили дуло!», посвященная 80-летию обороны города в годы Великой Отечественной войны.
Туляки и гости города познакомятся с фотокопиями уникальных документов из Государственного архива Тульской области, рассказывающих о событиях октября – декабря 1941 года.
В экспозиции – план обороны Тулы, составленный Тульским городским комитетом обороны, постановление о введении осадного положения и проведении оборонительных работ в городе, постановление о проведении мероприятий по усилению внутреннего порядка и другие исторические документы, проиллюстрированные фотографиями военного времени.
Выставка получила название по рисунку-карикатуре «Хотел Тулу... Получил дуло», хранящемуся в собрании Исторического музея. Автор рисунка, сержант К. Хорец, сделал его в духе Кукрыниксов в 1941-1942 годах для журнала «Фронтовой юмор».
Выставка откроется 28 октября и будет работать до конца года. Подробности можно узнать по телефону 77-31-65.