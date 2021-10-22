Как изменятся маршруты трамваев и автобусов в связи с закрытием Демидовского моста
Демидовский мост частично перекроют в ночь на 24 октября.
С воскресенья, 24 октября, движение по Демидовскому мосту, который соединяет Пролетарский округ с Зареченским, будет ограничено.
Это связано с началом основного этапа капитального ремонта мостового сооружения.
На время ограничения движения введена временная схема маршрутов общественного транспорта.
Трамвайные маршруты № 6, 10, 15 будут осуществлять движение по измененной схеме:
|
№ м-та
|
Наименование
|
Схема движения на период производства работ
|
6
|
«ст-н "Металлург" –
ул. Штыковая»
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская- Чулковский мост - ул. Советская - ул. Октябрьская -
|
10
|
«ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика»
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская - ул.Коминтерна – Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
|
15
|
«Щегловская Засека - ул. Штыковая»
|
Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
Автобусы большого класса маршрутов № 21 «Малые Гончары - Щегловская Засека» и № 25 «пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер» будут осуществлять перевозки по измененной схеме с проездом через ул. Советскую, Чулковский мост и ул. Пролетарскую.
Для организации регулярных перевозок по Демидовскому мосту будут добавлены дополнительные автобусы среднего класса на маршруты № 21, 16 и № 162-К «Тула – пос. Обидимо».
Движение автобусов маршрута № 64 «ул. Железнодорожная - ул. Токарева - Детская областная больница» будет осуществляться по установленной схеме без изменений.
Схема движения автобусов на период производства ремонтных работ Демидовского моста:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
Примечание
|
16
|
Областной роддом –
Московский вокзал
|
2-й пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская (ул. Карла Маркса)–ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская
|
Движение через ул. Советскую
(автобусы большого класса)
|
2-й пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская (ул. Карла Маркса)–Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул.Путейская
|
Движение через Демидовскую плотину
(автобусы среднего класса)
|
21
|
Малые Гончары – Щегловская Засека
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека
|
Движение через ул. Советскую
(автобусы большого класса)
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская – Демидовская Плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул.Кирова - ул. Щегловская Засека
|
Движение через Демидовскую плотину
(автобусы среднего класса)
|
25
|
пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер
|
пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - проезд М. Расковой - ул. Ушинского
|
Движение через ул. Советскую
|
64
|
ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница
|
ул. Железнодорожная - ул. Токарева - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Вильямса.
|
Движение через Демидовскую плотину
|
162-К
|
Тула – пос. Обидимо
|
ТЦ «Макси» - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая - ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - пос. Хрущево ул. Центральная - д. Барсуки ул. Октябрьская - пос. Барсуки ул. Шоссейная - Алексинское шоссе - ул. Мичурина – ул. Гагарина - ул. Мичурина - Алексинское шоссе - пос. Ленинский ул. Ленина - пос. Ленинский ул. Механизаторов - Алексинское шоссе - пос. Обидимо
|
Движение через Демидовскую плотину