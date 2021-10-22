Как изменятся маршруты трамваев и автобусов в связи с закрытием Демидовского моста

С воскресенья, 24 октября, движение по Демидовскому мосту, который соединяет Пролетарский округ с Зареченским, будет ограничено.

Это связано с началом основного этапа капитального ремонта мостового сооружения.

На время ограничения движения введена временная схема маршрутов общественного транспорта.

Трамвайные маршруты № 6, 10, 15 будут осуществлять движение по измененной схеме:

№ м-та Наименование Схема движения на период производства работ 6 «ст-н "Металлург" – ул. Штыковая» ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская- Чулковский мост - ул. Советская - ул. Октябрьская -

ул. М. Горького 10 «ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика» ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская - ул.Коминтерна – Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе 15 «Щегловская Засека - ул. Штыковая» Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького





Автобусы большого класса маршрутов № 21 «Малые Гончары - Щегловская Засека» и № 25 «пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер» будут осуществлять перевозки по измененной схеме с проездом через ул. Советскую, Чулковский мост и ул. Пролетарскую.

Для организации регулярных перевозок по Демидовскому мосту будут добавлены дополнительные автобусы среднего класса на маршруты № 21, 16 и № 162-К «Тула – пос. Обидимо».

Движение автобусов маршрута № 64 «ул. Железнодорожная - ул. Токарева - Детская областная больница» будет осуществляться по установленной схеме без изменений.

Схема движения автобусов на период производства ремонтных работ Демидовского моста:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения Примечание 16 Областной роддом – Московский вокзал 2-й пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская (ул. Карла Маркса)–ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская Движение через ул. Советскую (автобусы большого класса) 2-й пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская (ул. Карла Маркса)–Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул.Путейская Движение через Демидовскую плотину (автобусы среднего класса) 21 Малые Гончары – Щегловская Засека ул. Пузакова - ул. Октябрьская – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека Движение через ул. Советскую (автобусы большого класса) ул. Пузакова - ул. Октябрьская – Демидовская Плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул.Кирова - ул. Щегловская Засека Движение через Демидовскую плотину (автобусы среднего класса) 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - проезд М. Расковой - ул. Ушинского Движение через ул. Советскую 64 ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница ул. Железнодорожная - ул. Токарева - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Вильямса. Движение через Демидовскую плотину 162-К Тула – пос. Обидимо ТЦ «Макси» - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая - ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - пос. Хрущево ул. Центральная - д. Барсуки ул. Октябрьская - пос. Барсуки ул. Шоссейная - Алексинское шоссе - ул. Мичурина – ул. Гагарина - ул. Мичурина - Алексинское шоссе - пос. Ленинский ул. Ленина - пос. Ленинский ул. Механизаторов - Алексинское шоссе - пос. Обидимо Движение через Демидовскую плотину



