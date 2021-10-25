В Богородицке КамАЗ переехал пенсионерку

Днем 25 октября на ул. 10-й Армии в Богородицке произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.

«Водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1985 года рождения, совершил наезд на 71-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются», – подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.

На записи с одной из уличных камер видно, что КамАЗ остановился перед пешеходным переходом, пропустил людей и поехал дальше. Когда машина проехала, на дороге осталось лежать тело пенсионерки.

На данный момент предполагается, что автомобиль мог зацепить женщину бортом кузова, после чего она упала под колеса.