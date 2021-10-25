новости
новости
Регистрация
В Богородицке КамАЗ переехал пенсионерку

В Богородицке КамАЗ переехал пенсионерку

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Днем 25 октября на ул. 10-й Армии в Богородицке произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.

«Водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1985 года рождения, совершил наезд на 71-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются», – подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.

На записи с одной из уличных камер видно, что КамАЗ остановился перед пешеходным переходом, пропустил людей и поехал дальше. Когда машина проехала, на дороге осталось лежать тело пенсионерки.

На данный момент предполагается, что автомобиль мог зацепить женщину бортом кузова, после чего она упала под колеса.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:58 +2
Другие статьи по темам
Событие
наезд на пешеходааварияДТПпогибла в ДТП
Место
Тульская областьБогородицк
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спецтехника и пробки в часы пик: в Туле начали разбирать Демидовский мост
Спецтехника и пробки в часы пик: в Туле начали разбирать Демидовский мост
Узловчанка стала победителем Всероссийского конкурса краеведов
Узловчанка стала победителем Всероссийского конкурса краеведов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.