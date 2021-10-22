Демидовский мост закроют для движения в ночь на 24 октября

Фото автора и пресс-службы администрации Тулы.

Но не полностью, а частично. Об этом сообщили администрация Тулы и подрядчик, ведущий реконструкцию сооружения.

В 2019 году Myslo писал о состоянии мостов в Туле, в том числе и о печальном состоянии Демидовского моста и путепровода.

Вообще в России, в разных регионах много мостовых сооружений в неудовлетворительном состоянии, и если вовремя не принять меры, то возможны два сценария: либо мост просто разрушится и погибнут люди, либо его в авральном порядке закроют для эксплуатации соответствующие службы надзора. В случае с Демидовским путепроводом решение о закрытии и ремонте было принято очень своевременно.

По словам Дмитрия Ярцева, начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству, в 2020 году после обследования мостовых сооружений Тулы администрация приняла решение о комплексной реконструкции Баташевского и Демидовского мостов, а также Московского путепровода. Сейчас на всех трех сооружениях ведутся работы. На ремонт Баташевского моста выделено 155 млн руб., на Московский путепровод – 1,407 млрд руб., на Демидовский мост – 382 млн руб.

В сентябре на конкурсной основе была определена подрядная организация, которая уже приступила к реконструкции Демидовского моста. Выполнены подготовительные работы – перенесены сетевые коммуникации, идет работа с водоводом, подготовлен земельный участок для проведения работ.

– Сейчас мы подошли к той стадии, когда по проекту требуется ограничить движение транспорта по мосту, – говорит Дмитрий Ярцев. – В ночь с 23 на 24 октября 2021 года начнут действовать эти ограничения. Мы перекрываем 2/3 проезжей части моста, но полностью останавливать транспортный поток не будем – проектное решение это позволяет. Автотранспорт будет двигаться по двум полосам по стороне, противоположной той, где расположен водоканал.

Изменена работа общественного транспорта. С 24 октября все маршруты трамваев, которые шли по Демидовской плотине, будут двигаться по ул. Советской. Большие автобусы маршрута № 21 пойдут также по ул. Советской. На этот маршрут будут добавлены четыре единицы транспорта средней вместимости, но они будут ходить по Демидовскому путепроводу, о чем пассажирам сообщит информационная табличка на лобовом стекле.

Маршрут автобуса № 25 пойдет по ул. Советской и проспекту Ленина. Дополнительно три единицы общественного транспорта будут добавлены на маршрут № 16, они будут двигаться по Демидовской плотине в сторону Красноармейского проспекта.

Полная комплексная реконструкция Демидовского моста будет завершена в ноябре 2022 года.

Дмитрий Ярцев напомним, что на одном из оперативных совещаний у губернатора администрации Тулы было дано поручение в 2022 году провести комплексный ремонт Демидовской плотины. Проезжая часть улицы – от улицы Пролетарской до улицы Октябрьской – вошла в программу «Безопасные качественные автодороги» и будет отремонтирована в 2022 году. Что касается трамвайных путей, то по поручению губернатора они также будут отремонтированы (как на улице Советской). Сейчас на это изыскивают средства.

Николай Кутлунин, директор ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна 22» (это специализированное предприятие по строительству и реконструкции мостов и крупных гидротехнических сооружений):

– В соответствии с контрактом мы приступили к работам с 1 октября. Расчистили заросли деревьев и кустарников, проложили необходимые трассы для подъезда тяжелой техники, организовали производственную базу, штаб строительства, подвели электроэнергию на участок, установили дорожные знаки о ремонтных работах и ограничении движения.

С 24 октября после перекрытия движения мы начнем разборку моста. То, что администрация города называет реконструкцией моста, на самом деле – строительство нового! Будут полностью обустроены новые свайные поля, фундаменты ростверков (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов сооружения) и опор. Сами опоры, ригели и балки тоже будут новые. После завершения всех работ горожане получат новый современный мост, с прежними габаритами, но значительно увеличенной грузоподъемностью, новыми опорами освещения, новыми перильными ограждениями, новым дорожным покрытием и замененными трамвайными путями. Гарантия на новый объект – 50 лет.

По словам Николая Кутлунина, по проекту предусматривалось полное перекрытие движения по мосту. Это, конечно, позволило бы комфортнее и организованнее вести работы. Но по просьбе заказчика проектная организация разработала ряд мероприятий, которые позволят перекрыть движение частично – так будет сохранен транспортный путь между районами города.

– Что касается осенне-зимнего периода, на который выпадает основная часть работ, то метеоусловия никак не скажутся на качестве и темпе работ, технологии и современные материалы позволяют работать в любое время года. Что же касается укладки асфальта и ремонта трамвайных путей, они запланированы на весенне-летний период, – пояснил Николай Кутлунин.

справка

Демидовский мост на ул. Епифанской построен в 1971 году через реку Тулицу. Он железобетонный, его длина 44,96 м. Мост – составная часть Демидовского железобетонного путепровода через железную дорогу. Длина его 157,18 м. Он был построен в 1970 году как «временный», пережил одну реконструкцию в 2006 году.