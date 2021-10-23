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Туляков из горящего дома спасли собаки

Туляков из горящего дома спасли собаки

К сожалению, сами питомцы не успели выбраться на улицу.

Пожар в доме №22 на ул. Пролетарская набережная случился 22 октября около 5 утра. С огнём боролись 8 пожарных расчетов. Но весь второй жтаж дома сгорел полностью, обрушилась крыша.

Пострадал и соседний дом №22а, у него оплавился сайдинг, фронтон, пластиковая вытяжка, лопнуло пластиковое окно. 

Жители дома №22 чудом успели выбраться из полыхающего дома. Спасли их собаки, которые первые почуяли дым и начали лаять. 

- Мама проснулась и поняла, что нет света. Включила фонарь на телефоне и пошла смотреть, почему собаки лают, - рассказала Myslo Анастасия. - Открыла дверь, а там уже всё горело. Дым пошёл в дом. Мама начала кричать и будить папу с сестрой. Чудом успели выйти. Сестра босиком выбегала по уже горящим полам, папа скатился с лестницы, теряя сознание. К сожалению, собаки выйти не смогли. Первые на помощь им выбежали соседи.

В горящем доме сгорело все, поэтому пострадавшие обращаются за помощью к тулякам. 

- Мои мама, папа и сестра сейчас у меня. Я старшая дочь, четыре месяца назад мы с мужем взяли ипотеку и уехали из этого дома. Теперь будем искать жильё для них, будем снимать им квартиру. Будем снимать квартиру. Будем рады любой помощи: постельное белье, посуда и все, что может понадобиться для съёмной квартиры. Если кто может помочь финансово или стройматериалами для дома, то тоже будем очень рады. 

Если можете помочь, для уточнения информации звоните по телефону: +7 961 266-91-03 Анастасия. 

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вчера, в 20:22 +1
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