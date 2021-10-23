В Туле стартовал Кубок Федерации хоккея среди дворовых команд

В субботу, 23 октября в Ледовом дворце Тулы открылся Кубок Федерации хоккея Тульской области среди команд-участниц клуба «Золотая шайба». Этот турнир — подготовительный этап Всероссийских стартов среди дворовых команд. В нем участвуют детские любительские хоккейные команды.

Николай Ивашков, председатель комитета Федерации хоккея Тульской области:

- Это традиционное мероприятие. Мы не ожидали, что будет такой отклик среди муниципальных образований. Мы проводим Кубок Федерации хоккея, затем регулярный чемпионат Тульской области «Золотая шайба». Есть еще дополнительные соревнования, чтобы дети постоянно участвовали, развивались. У них есть возможность играть на лучших площадках, и это дает результаты. Сейчас рост команд потрясающий.

Мероприятие в рамках программы развития хоккея 2020−2022, разработанной по инициативе губернатора Алексея Дюмина, является одним из ключевых в программе массовых мероприятий по вовлечению в систематические занятия хоккеем.

Андрей Журавлев, министр спорта Тульской области:

- В прошлом сезоне в этом турнире участвовали 19 команд, а в этом уже 25 в трёх возрастных категориях. Мы с региональной федерацией хоккея рассчитываем, что количество команд будет только увеличиваться. В этом году мы сделали большой инфраструктурный прорыв: в рамках социальной программы «Газпрома» в 24 муниципальных образованиях мы установили 25 площадок, которые оборудованы хоккейными бортами. У ребят появилась возможность даже в отдаленных районах заниматься хоккеем. Может быть, из этих любителей потом вырастут профессиональные спортсмены.