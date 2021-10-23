Тест на ковид был положительный, а справку, что переболел не дают: разъясняет Роспотребнадзор

В редакцию обратился житель Тулы, который три недели назад почувствовал себя плохо и работодатель предложил ему сдать ПЦР-тест в платной клинике, услуги ее он компенсировал. Молодой человек сдал тест, результат был положительный, и мужчина остался дома – на карантине.

Параллельно с ним мама, с которой он проживает, тоже сдала тест, но в поликлинике. В ее случае ковид также подтвердился. Она взяла больничный.

Пришедший к ним врач выдал лекарства от коронавируса по просьбе женщины на обоих пациентов. Но по прошествии двух недель у молодого человека в личном кабинете на Госуслугах не появилось записи о том, что он болел коронавирусом.

Руководитель Роспотребнадзора Марина Безбородова пояснила, почему:

– Сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на Госуслугах, необходимо обратиться к врачу, и он должен подтвердить диагноз. Если мы сдаем кровь, например, проверяем уровень гемоглобина, то его результаты же не определяют окончательный диагноз, это может сделать только лечащий врач.

Да, коммерческие клиники передают данные в Роспотребнадзор о каждом положительном тесте на коронавирус. Мы в свою очередь передаем данные в поликлинику и проводим соответствующие противоэпидемические мероприятия, уведомляем человека, что он должен находиться дома на карантине. Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент. Диагноз «коронавирус» вносится в историю болезни с определенной кодировкой в зависимости от того, в какой форме протекает заболевание: в легкой с признаками респираторного заболевания или с осложнением в виде пневмонии. Именно поэтому необходимо обращаться к врачу при положительном тесте даже с незначительными симптомами. В описанном же вами случае молодой человек не обращался за медицинской помощью сам, поэтому и данных о том, что он болел, нет.