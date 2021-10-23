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В утреннем пожаре на Косой Горе погиб мужичина

В утреннем пожаре на Косой Горе погиб мужичина

В частном доме полностью сгорела терраса.

Пожар в доме на ул. Демишковской в пос. Косая Гора случился сегодня утро. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 10:49.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 11:23.

В результате происшествия по всей площади выгорела терраса. Во время пожара погиб 62-летний мужчина. Причина случившегося устанавливается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:19 0
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