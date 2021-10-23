В утреннем пожаре на Косой Горе погиб мужичина
В частном доме полностью сгорела терраса.
Пожар в доме на ул. Демишковской в пос. Косая Гора случился сегодня утро. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 10:49.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 11:23.
В результате происшествия по всей площади выгорела терраса. Во время пожара погиб 62-летний мужчина. Причина случившегося устанавливается.
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