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«Титан», машина «как у губернатора» и «индеец»: туляки продают самые прожорливые автомобили
Фото: avito.ru.

«Титан», машина «как у губернатора» и «индеец»: туляки продают самые прожорливые автомобили

Автомобили, которым нужна своя заправка – в новом обзоре от Myslo.

Существует немногочисленная, но очень своеобразная категория автолюбителей, которые уверены, что двухлитровым может быть только сок. Как правило, их не сильно беспокоят цены на бензин и на заправках они сталкиваются лишь с одной проблемой:

В нашем очередном обзоре автомобильных объявлений – машины, минимальный объем двигателей которых составляет 5 литров. Таких экземпляров в Тульской области нашлось всего 23. По традиции, мы взяли самые необычные. Поехали!

Чистокровный индеец

Самый дешевый «бегемот» в нашем обзоре – один из символов автомобильной эпохи 90-х, Jeep Grand Cherokee. Купить «индейца» можно по цене подержанных «Жигулей» – всего за 170 тысяч рублей. Мотор 5,2 литра, 215 лошадиных сил, полный привод. За 25 лет своего существования внедорожник сменил 12 владельцев, и о настоящем пробеге можно только догадываться.

Впрочем, выглядит Jeep всё еще вполне бодро, да и описание неплохое: 11 лет в одних руках, технически всё нормально, кузовом нужно заниматься. Владелец готов торговаться и меняться на «Ниву Шевроле». Запретов и штрафов нет, налог оплачен.

Галерея
Прожорливые машины, Фото: 1
Прожорливые машины, Фото: 2
Прожорливые машины, Фото: 3
Прожорливые машины, Фото: 4
Прожорливые машины, Фото: 5
Прожорливые машины, Фото: 6
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Быстрый Мерседес

Следующий автомобиль с отменным аппетитом – 16-летний Mercedes-Benz CLS-класс с пятилитровым движком, выдающим 306 лошадиных сил. Восемь владельцев, 223 тысячи километров пробега, по словам владельца, «каждая лампочка и кнопочка работает». Требуется замена тормозных дисков и колодок. Машина эксплуатируется только летом, а зимует в теплом боксе.

Галерея
Прожорливые машины, Фото: 1
Прожорливые машины, Фото: 2
Прожорливые машины, Фото: 3
Прожорливые машины, Фото: 4
Прожорливые машины, Фото: 5
Прожорливые машины, Фото: 6
показать все фотографии
Американский здоровяк

Похоже, третий экземпляр попал в нашу подборку прямиком из американских боевиков – ярко-красный пикап Dodge Ram 2006 года выпуска стоит 1,7 млн рублей. Двигатель в 5,7 литра выдает 345 лошадей, а расход топлива такой, что без личной заправки этот автомобиль лучше не покупать.

По словам продавца, машина в отличном состоянии, полностью обслужена, заменены все масла и жидкости, кузов внутри обшит алюминием, установлены компрессор и фаркоп. Важный нюанс – требуются водительские права категории С. Возможен обмен на тягач, фуру или сцепку.

Галерея
Прожорливые машины, Фото: 1
Прожорливые машины, Фото: 2
Прожорливые машины, Фото: 3
Прожорливые машины, Фото: 4
Прожорливые машины, Фото: 5
Прожорливые машины, Фото: 6
показать все фотографии
Японскийтитан

Еще один пикап, на этот раз японского производства, стоит на полмиллиона дороже. Это Nissan Titan 2012 года выпуска. Двигатель 5,6 л, полный привод, 317 л. с., а пробег – всего 35 тысяч километров. В России машина менее года, единственный владелец. Установлено новое газовое оборудование, расход – 22 литра газа на 100 км в городском режиме езды. В комплекте практически новая зимняя резина на дисках.

Галерея
Прожорливые машины, Фото: 1
Прожорливые машины, Фото: 2
Прожорливые машины, Фото: 3
Прожорливые машины, Фото: 4
Прожорливые машины, Фото: 5
Прожорливые машины, Фото: 6
показать все фотографии
Как у губернатора

Самая дорогая машина в нашем обзоре – семилетний корейский седан премиум-класса Hyundai Equus. Она же самая мощная – 430 лошадиных сил! Один владелец, 60 тысяч километров пробега. Ценник – 3 млн рублей. Кстати, точно такой же Hyundai имеется в гараже правительства Тульской области и долгое время был закреплен за губернатором.

Галерея
Прожорливые машины, Фото: 1
Прожорливые машины, Фото: 2
Прожорливые машины, Фото: 3

Владелец пишет, что машина продается в связи с нехваткой средств на строительство храма в Узловском районе. По той же причине «Эквус» можно обменять на полуприцеп, манипулятор, кран, самосвал или другую строительную технику.

Как вам такие автомобили, друзья? Насколько важен для вас расход топлива? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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