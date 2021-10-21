Жительница Алексина пожаловалась на отсутствие воды и связывания пациентов в коронавирусном госпитале

Фото из архива Myslo

В паблике «Алексин сегодня» появился пост от местной жительницы по имени Евгения Дубяга: ее мама скончалась от коронавируса.

«Хотелось обратить внимание на работу ковидного госпиталя в г. Алексин! Люди, попадая на „своих ногах“, за несколько дней просто уходят из жизни. … Я похоронила свою маму, за несколько дней человек сгорел! Вопрос первый: не дают воды, мама пила из-под крана, пока я … не привезла ей воды! Вопрос второй: мама лежала в одноместной палате, где не было возможности никого позвать на помощь (хоть бы кнопкой или звоночком оборудовали палату)! Вопрос третий: человека привязали к кровати и пропала связь навсегда! В выходные дни невозможно дозвониться до госпиталя в Алексине… информация поступает устаревшая о состоянии пациента! Никому нет дела до больных, просто лежат на кислородных масках и умирают! Я очень хотела, чтобы мамочка жила и отправила ее в госпиталь подлечиться! Пожалуйста, будьте бдительны и внимательны к своим любимым людям!»

В минздраве прокомментировали обращение женщины:

В инфекционном госпитале больницы имеется в наличии кипяченая вода в бойлере. В целях безопасности пациентов все палаты открыты, санитары и медсестры выполняют обход каждые полчаса. Фиксация рук у пациентов в тяжелом состоянии необходима, чтобы больной на фоне гипоксии не сдвинул кислородную маску и не нарушил работу капельницы.

Важно отметить, что COVID-19 — крайне опасная инфекция, в зоне риска остаются пожилые люди с хроническими заболеваниями. В инфекционные госпитали поступают пациенты в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Врачи госпиталей не занимаются „подлечиванием“, а ведут борьбу за жизнь и здоровье людей. Новые агрессивные штаммы коронавируса отличаются сокращением инкубационного периода заболевания и его молниеносным течением.

На этом фоне нередки ситуации, когда пациент действительно попадает в госпиталь „на своих ногах“, но несмотря на усилия врачей, погибает. Напомним, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, важно вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Пожилым людям по возможности необходимо оставаться дома и не подвергать себя риску заражения».

Между тем, этой информацией заинтересовалась прокуратура.