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Жительница Алексина пожаловалась на отсутствие воды и связывания пациентов в коронавирусном госпитале
Фото из архива Myslo

Жительница Алексина пожаловалась на отсутствие воды и связывания пациентов в коронавирусном госпитале

Об этом написала в соцсетях местная жительница. Прокуратура намерена провести проверку этой информации.

В паблике «Алексин сегодня» появился пост от местной жительницы по имени Евгения Дубяга: ее мама скончалась от коронавируса.

«Хотелось обратить внимание на работу ковидного госпиталя в г. Алексин! Люди, попадая на „своих ногах“, за несколько дней просто уходят из жизни. … Я похоронила свою маму, за несколько дней человек сгорел! Вопрос первый: не дают воды, мама пила из-под крана, пока я … не привезла ей воды! Вопрос второй: мама лежала в одноместной палате, где не было возможности никого позвать на помощь (хоть бы кнопкой или звоночком оборудовали палату)! Вопрос третий: человека привязали к кровати и пропала связь навсегда! В выходные дни невозможно дозвониться до госпиталя в Алексине… информация поступает устаревшая о состоянии пациента! Никому нет дела до больных, просто лежат на кислородных масках и умирают! Я очень хотела, чтобы мамочка жила и отправила ее в госпиталь подлечиться! Пожалуйста, будьте бдительны и внимательны к своим любимым людям!»

В минздраве прокомментировали обращение женщины:

«Для детального разбора данной ситуации необходимы персональные данные пациента, которые в обращении не указаны. Автор поста может обратиться через электронную приемную Алексинской районной больницы или министерства здравоохранения.
 
В инфекционном госпитале больницы имеется в наличии кипяченая вода в бойлере. В целях безопасности пациентов все палаты открыты, санитары и медсестры выполняют обход каждые полчаса. Фиксация рук у пациентов в тяжелом состоянии необходима, чтобы больной на фоне гипоксии не сдвинул кислородную маску и не нарушил работу капельницы.
 
Важно отметить, что COVID-19 — крайне опасная инфекция, в зоне риска остаются пожилые люди с хроническими заболеваниями. В инфекционные госпитали поступают пациенты в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Врачи госпиталей не занимаются „подлечиванием“, а ведут борьбу за жизнь и здоровье людей. Новые агрессивные штаммы коронавируса отличаются сокращением инкубационного периода заболевания и его молниеносным течением.
На этом фоне нередки ситуации, когда пациент действительно попадает в госпиталь „на своих ногах“, но несмотря на усилия врачей, погибает. Напомним, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, важно вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Пожилым людям по возможности необходимо оставаться дома и не подвергать себя риску заражения».
 
Между тем, этой информацией заинтересовалась прокуратура.
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сегодня, в 19:16 0
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Тульская областьАлексин
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