Жительница Алексина пожаловалась на отсутствие воды и связывания пациентов в коронавирусном госпитале
Об этом написала в соцсетях местная жительница. Прокуратура намерена провести проверку этой информации.
В паблике «Алексин сегодня» появился пост от местной жительницы по имени Евгения Дубяга: ее мама скончалась от коронавируса.
«Хотелось обратить внимание на работу ковидного госпиталя в г. Алексин! Люди, попадая на „своих ногах“, за несколько дней просто уходят из жизни. … Я похоронила свою маму, за несколько дней человек сгорел! Вопрос первый: не дают воды, мама пила из-под крана, пока я … не привезла ей воды! Вопрос второй: мама лежала в одноместной палате, где не было возможности никого позвать на помощь (хоть бы кнопкой или звоночком оборудовали палату)! Вопрос третий: человека привязали к кровати и пропала связь навсегда! В выходные дни невозможно дозвониться до госпиталя в Алексине… информация поступает устаревшая о состоянии пациента! Никому нет дела до больных, просто лежат на кислородных масках и умирают! Я очень хотела, чтобы мамочка жила и отправила ее в госпиталь подлечиться! Пожалуйста, будьте бдительны и внимательны к своим любимым людям!»
В минздраве прокомментировали обращение женщины: