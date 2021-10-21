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Новорожденная девочка из тульской колонии получила подарки

Новорожденная девочка из тульской колонии получила подарки

Малышка находится с мамой в колонии-поселении № 8.

Женщине и ее новорожденной дочке, находящейся в КП-8 (поселок Бородинский), были собраны подарки и вещи первой необходимости. Акция прошла по инициативе руководства медико-санитарной части № 71. Активное участие в сборе вещей приняли представители областного центра социальной помощи семье и детям и аппарат уполномоченного по правам человека в Тульской области.
 
Молодую маму и ее малышку посетили директор областного социального центра Эвелина Шубинская и уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. Гости побеседовали с осужденной и оценили материально-бытовые условия, которые обеспечило руководство КП-8 женщине и ребенку.
 
Эвелина Борисовна рассказала о возможности получения поддержи от областного центра социальной помощи семье и детям, и перечне услуг, которые могут оказать специалисты центра женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях. Гости пожелали здоровья, сил и благополучия молодой маме и ее новорожденной дочке.
 
Затем региональный омбудсмен и директор социального центра в клубе учреждения провели встречу с осужденными женщинами.
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