Новорожденная девочка из тульской колонии получила подарки

Женщине и ее новорожденной дочке, находящейся в КП-8 (поселок Бородинский), были собраны подарки и вещи первой необходимости. Акция прошла по инициативе руководства медико-санитарной части № 71. Активное участие в сборе вещей приняли представители областного центра социальной помощи семье и детям и аппарат уполномоченного по правам человека в Тульской области.

Молодую маму и ее малышку посетили директор областного социального центра Эвелина Шубинская и уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. Гости побеседовали с осужденной и оценили материально-бытовые условия, которые обеспечило руководство КП-8 женщине и ребенку.

Эвелина Борисовна рассказала о возможности получения поддержи от областного центра социальной помощи семье и детям, и перечне услуг, которые могут оказать специалисты центра женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях. Гости пожелали здоровья, сил и благополучия молодой маме и ее новорожденной дочке.

Затем региональный омбудсмен и директор социального центра в клубе учреждения провели встречу с осужденными женщинами.