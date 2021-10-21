«Накажи автохама»: проехала «против шерсти» по ул. Белкина

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые 20 октября на ул. Белкина в Туле. По его словам, женщина – водитель автомобиля Volkswagen грубо нарушила ПДД, проехав «под кирпич» по ул. Белкина, от ул. Тульского Рабочего полка до ул. Мира. Напомним, это участок с односторонним движением.

«Водитель скандалила со мной и угрожала проблемами», — утверждает автор видео.