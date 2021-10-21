новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: проехала «против шерсти» по ул. Белкина

«Накажи автохама»: проехала «против шерсти» по ул. Белкина

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые 20 октября на ул. Белкина в Туле. По его словам, женщина – водитель автомобиля Volkswagen грубо нарушила ПДД, проехав «под кирпич» по ул. Белкина, от ул. Тульского Рабочего полка до ул. Мира. Напомним, это участок с односторонним движением.
 
«Водитель скандалила со мной и угрожала проблемами», — утверждает автор видео.
 

 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 
Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: не хочу стоять в пробке и поеду по встречной
Дежурная часть
«Накажи автохама»: не хочу стоять в пробке и поеду по встречной
сегодня, в 07:38, 11 1395 5
«Накажи автохама»: подрезал на повороте
Дежурная часть
«Накажи автохама»: подрезал на повороте
вчера, в 15:24, 31 2334 1
«Накажи автохама»: вылез на встречку и чуть не спровоцировал ДТП
Дежурная часть
«Накажи автохама»: вылез на встречку и чуть не спровоцировал ДТП
вчера, в 12:49, 34 1919 7
«Накажи автохама»: два нарушения за две минуты
Дежурная часть
«Накажи автохама»: два нарушения за две минуты
19 октября, в 17:29, 23 2009 3
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:57 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новорожденная девочка из тульской колонии получила подарки
Новорожденная девочка из тульской колонии получила подарки
В Москве введут краткосрочный локдаун
В Москве введут краткосрочный локдаун
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.